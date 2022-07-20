ضغوط العمل تمنعك من الاستمتاع بالحياة؟ إليك الحلّ

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قد يشعر الشخص بكثير من الضغوط التى تحدث معه خاصة خلال العمل، مما يجعله مرتبكا ومتوترا طوال اليوم، وهذا التوتر أمر طبيعى لا يجب أن يتم القلق منه، لكن إذا كان التوتر بشكل مستمر ومزمن فقد يؤثر على الصحة العقلية والجسدية والعاطفية، ولهذا يجب مواجهة تلك الضغوط حتى إذا كان الشخص لا يحب المواجهة، ولكن يوجد عدة طرق أو نصائح سهلة تمكنك من تقليل الضغوط بشكل كبير، وفقاً لموقع "healthline".قد يؤثر التعرض للتوتر بصورة مستمرة للإجهاد الطويل، ولهذا يجب التقليل من تأثير التوتر على الشخص.الصداعالأرقالتعب المستمر وانخفاض الطاقةمشاكل الجهاز الهضميالتعرقتدني احترام الذاتيمكن كتابة الضغوطات في المساعدة على فهمها ومعرفة مصادر التوتر مثل التنقل لمسافة طويلة أو العمل غير المريح، ويمكن مراقبة أسباب التوتر لمدة أسبوع ومعرفة رد الفعل تجاه التوتر، مع كتابة الأشخاص والأحداث والمسببات لذلك التوتر.يمكن أخذ فترة للاسترخاء كمشاهدة فيديو ممتع ومضحك مع أخذ فترة من الراحة وعدم تفقد رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالعمل في الإجازات.يجب عمل حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية لتجنب الإجهاد الذي قد يحدث، مع تخصيص وقت لوسائل التواصل الاجتماعي.على الشخص إلا يصدر أي أحكام في الأشخاص المحيطين به، لأن الشخص الذى يتوتر من أقل شيء عقله يقوم بعمل استنتاجات سريعة بشكل سلبي، ولهذا يجب مراقبة هذه الأفكار السلبية وأبتعد عنها بسهولة.يجب إعطاء النفس الرعاية الذاتية إذا شعر الشخص بالإرهاق في العمل، وتخصيص وقت للمرح والتأكد من تناول الطعام الغذائي الصحي خلال اليوم.يجب على الشخص الذي يشعر بالتوتر الشديد أن يتعلم تمارين التفس الذي يهدئ من روعه، ويمكن الاستمتاع بعمل شيء ممتع بسيط كنزهة قصيرة أو الاستمتاع بتناول الطعام المفضل في المكتب.