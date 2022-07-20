كيف ماتوا؟ إعلان سبب محتمل لوفاة 21 مراهقًا في حانة بجنوب أفريقيا

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تم تحديد الميثانول الكيميائي السام، كسبب محتمل لوفاة 21 مراهقا في حانة بمدينة شرق لندن بجنوب أفريقيا الشهر الماضي، حيث تم العثور على المادة في جميع أجسادهم، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وتشير الوكالة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد ما إذا كانت مستويات المادة الكيميائية السامة كانت كافية لقتلهم.وقال المسؤول الطبي في مقاطعة "كيب الشرقية"، ليثا ماتيوان، "تم اكتشاف الميثانول في جميع الأفراد البالغ عددهم 21 شخصا، ولكن لا يزال هناك تحليل تدريجي للمستويات الكمية للميثانول وما إذا كانت هي السبب الرئيسي للوفاة".وأضاف أن السلطات ما زالت تنتظر النتائج الحاسمة التي تجرى في معمل في مدينة "كيب تاون".والميثانول شكل سام من الكحول يستخدم صناعيا كمذيب أو مبيد حشري أو كمصدر بديل للوقود، ولا يستخدم في إنتاج الكحول المباع للاستهلاك البشري.ومن غير المعروف حتى الآن كيف تناول هؤلاء الأطفال الميثانول.وقال ماتيوان إنه تم استبعاد التسمم الكحولي واستنشاق أول أكسيد الكربون كأسباب محتملة للوفاة على الرغم من اكتشاف آثار لكليهما في أجساد جميع الضحايا البالغ عددهم 21.وتوفي المراهقون في حانة في الساعات الأولى من يوم 26 حزيران، مما أدى إلى صدمة في البلاد وبدء تحقيقات من قبل الشرطة وسلطات ترخيص المشروبات الكحولية، حيث تم العثور على جثثهم متناثرة عبر الطاولات والأرائك، بينما توفي آخرون بعد نقلهم إلى المرافق الصحية القريبة.