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صحة
تحذير من تناول الكحول في الطقس الحار
Lebanon 24
21-07-2022
|
16:00
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حذرت الدكتورة تاتيانا فيليبوفا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية، من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، بسبب تناول الكحول و المشروبات المحلاة المحتوية على الكحول في الطقس الحار.
وأشارت الأخصائية في مقابلة تلفزيونية، إلى أن خطر الإصابة بالجلطة الدماغية يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو لديهم ميل لارتفاع مستوى ضغط الدم أو يعانون من مشكلات في الأوعية الدموية بالدماغ.
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وقالت: "يمكن أن يسبب تناول المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها في الطقس الحار عواقب وخيمة، مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم وتوسع الأوعية الدموية، وهذا يرافقه ارتفاع معدل ضربات القلب".
وأضافت الأخصائية: "قد لا يشعر الشخص بالكحول الموجود في كوكتيل، لأنه مخلوط بالعصير والماء. لذلك يصبح من الصعب التحكم في جرعة هذه المشروبات، وبالتالي يصبح الشخص في حالة سكر شديد بسببها".
وحذرت من تناول الأطعمة المالحة والحلويات والحارة المحتوية على الكثير من التوابل والبهارات في الطقس الحار، لأنها قد تسبب جفاف الجسم.
وأضافت: "الجلطة الدماغية هي عبارة عن اضطراب الدورة الدموية في الدماغ، سببها انسداد أو تمزق أحد الأوعية الدموية وفي 80-85 بالمئة من الحالات تكون جلطة دماغية إقفارية".
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