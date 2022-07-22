فائدة مذهلة لتناول الفلفل الحار بانتظام.. ما هي؟

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الفلفل الحار مع مأكولاتهم المفضلة، لكن يتساءل البعض حول فوائده؟



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كما بينت أن "السكتة الدماغية تترك العديد من ضحاياها مصابين بإعاقات جسدية أو متوفين، وإن إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي يمكن أن تقلل من خطر الوفاة، بسبب السكتة الدماغية بنسبة 61 %".



وأضافت ميتالونيس، التي تعمل في المستشفيات الجامعية في لندن أن "غالبية السكتات الدماغية تحدث عندما تتشكل جلطة داخل الشريان نتيجة عدة حالات، وبخاصة بسبب تراكم الكوليسترول، وأنه يمكن أن تكون العواقب مميتة، ما يعني ضرورة معالجة إصابة الدماغ بسرعة"، موضحة أن "إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي قد تعزز نتائج صحية أفضل بعد السكتة الدماغية، نظرا لأنه يحتوي على الكابسيسين، وهو أحد المكونات الرئيسة الموجودة في الفلفل، وهو يعمل كمركب كيميائي يرتبط بألم اللسان عند تناول الفلفل". في هذا الشأن، كشفت اختصاصية التغذية البريطانية، جانا ميتالونيس، أن تناول الفلفل الحار مع الطعام بشكل منتظم يمكن أن يساعد على منع حدوث الجلطات الدماغية، وبالتالي يؤدي إلى إطالة العمر، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.كما بينت أن "السكتة الدماغية تترك العديد من ضحاياها مصابين بإعاقات جسدية أو متوفين، وإن إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي يمكن أن تقلل من خطر الوفاة، بسبب السكتة الدماغية بنسبة 61 %".وأضافت ميتالونيس، التي تعمل في المستشفيات الجامعية في لندن أن "غالبية السكتات الدماغية تحدث عندما تتشكل جلطة داخل الشريان نتيجة عدة حالات، وبخاصة بسبب تراكم الكوليسترول، وأنه يمكن أن تكون العواقب مميتة، ما يعني ضرورة معالجة إصابة الدماغ بسرعة"، موضحة أن "إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي قد تعزز نتائج صحية أفضل بعد السكتة الدماغية، نظرا لأنه يحتوي على الكابسيسين، وهو أحد المكونات الرئيسة الموجودة في الفلفل، وهو يعمل كمركب كيميائي يرتبط بألم اللسان عند تناول الفلفل".