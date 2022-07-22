خبر سار لمرضى البهاق.. أول دواء منزلي يعيد الجلد لطبيعته

Advertisement

في خبر سار، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، على أول دواء منزلي لعلاج البهاق في طفرة لعلاج الحالة التي تصيب ملايين الأميركيين.ودواء Opzelura، الذي طورته شركة Wilmington الأميركية، هو كريم طبي يمكن وضعه مباشرة على بقع تغير اللون على جلد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.يشار إلى أن هذا أول دواء من هذا القبيل يحصل على هذه الموافقة.بعد نحو 6 أشهرإلى ذلك استعاد العديد من المرضى في التجارب السريرية تصبغهم بعد حوالي 6 أشهر من الاستخدام مرتين يومياً للكريم الذي أظهر نتائج أقوى بعد عام كامل من العلاج.وقال هيرفي هوبينوت، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن فخورون بالعلماء وفرق التطوير التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، ويسعدنا أن مرضى البهاق المؤهلين لديهم الآن خيار لمعالجة إعادة التصبغ".نتائج واعدةإلى ذلك أظهر العقار نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي اكتملت مؤخراً وشملت 600 مشارك. وأظهر أولئك الذين استخدموا الكريم تحسناً ملحوظاً في لون بشرتهم، حيث وصل نصفهم إلى عتبة إعادة تصبغ ناجحة بعد عام.فيما تمكن حوالي 15% من المشاركين في التجربة من الوصول إلى هذه النقطة في غضون 24 أسبوعاً فقط.يذكر أن البهاق يصيب ما بين 1.5 إلى 3 ملايين أميركي، بحسب البيانات الرسمية. وفي بعض الحالات، تكون البقع المتغيرة اللون ناتجة عن عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الميلانين.