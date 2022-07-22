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صحة

سبع عادات صحية يمكن للالتزام بها درء خطر الإصابة بسكتة دماغية

Lebanon 24
22-07-2022 | 14:00
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زعمت أبحاث جديدة أن سبع عادات صحية يمكن أن تقلل لدرجة النصف خطر تعرض الناس لسكتة دماغية تهدد حياتهم.

ويقول الباحثون من جامعة تكساس في هيوستن، إن الالتزام بهذه العادات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار النصف تقريبا.
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وتشمل هذه العادات السبع الإقلاع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على نظام غذائي جيد، وفقدان الوزن، والحفاظ على ضغط دم طبيعي، والسيطرة على الكوليسترول وخفض نسبة السكر في الدم.

ويوضح الباحثون أن الحفاظ على نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يوازن أي خطر وراثي.

ويُطلق على هذه العادات التي ابتكرتها جمعية القلب الأمريكية، اسم "Life's Simple 7".

ومن المعروف أن العمر وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة ونمط الحياة غير المستقر ومرض السكري تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ويتمثل عامل الخطر الأكبر في التاريخ العائلي للحالة.

المصدر: روسيا اليوم
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