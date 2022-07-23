Advertisement

صحة

طبيبة تحذر من خطر نقص المغنيسيوم في الجسم

Lebanon 24
23-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-973983-637941782944306063.jpg
Doc-P-973983-637941782944306063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت الدكتورة ليديا سينيتسينا، من خطر تطور بعض الأمراض بسبب نقص تركيز عنصر المغنيسيوم في الجسم فترة طويلة.

وتشير الطبيبة، إلى أن "عنصر المغنيسيوم، هو أحد أهم العناصر المعدنية لعمل الجهاز العصبي. كما أنه يساهم في عمليات تبادل خلايا الجهاز العصبي للطاقة والكهرباء وكذلك العضلات الهيكلية والملساء. والأهم، أنه يساعد الجهاز العصبي في التغلب على الإجهاد".
Advertisement

وتضيف، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي والإسهال المزمن ومرض السكري واستأصلت الغدة الدرقية عندهم، هم ضمن مجموعة الخطر، لذلك يحتاجون إلى نسبة أعلى من عنصر المغنيسيوم مقارنة بالآخرين.

وتشير، إلى أن الأعراض الأكثر انتشارا لنقص المغنيسيوم في الجسم، هي اضطراب النوم ليلا، والإجهاد الدائم، والتهيج العصبي واللامبالاة والتشنجات العضلية المختلفة.

وتنصح الطبيبة بمراجعة طبيب الأعصاب عند الشعور بنقص عنصر المغنيسيوم في الجسم.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
13:31 | 2022-07-23
13:30 | 2022-07-23
13:26 | 2022-07-23
13:13 | 2022-07-23
13:07 | 2022-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website