Advertisement

صحة

لتجنب الإصابة بالقلق تناول هذا الفيتامين!

Lebanon 24
24-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-974069-637942063917591422.jpg
Doc-P-974069-637942063917591422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عند تعرض الجسم للإصابة بنقص فى أحد الفيتامينات يصاب بالعديد من المشاكل، ومن أشهرها الإصابة بالاكتئاب والقلق، وحول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر جريدة "إندبندنت"، أن هناك دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول جرعات عالية من فيتامين B6 يمكن أن يساعد فى تهدئة القلق وانخفاض فرص الإصابة بالاكتئاب.
Advertisement

ونشرت هذه الدراسة في مجلة Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental ، وأوضحت أن تناول المكملات الغذائية يعد من الأمور المهمة، لأنها تساهم في تعديل مستويات النشاط فى المخ وتقي من اضطرابات المزاج أو علاجها.

وأكد الباحثون أن فيتامين B6 يمكن أن يتداخل مع كيمياء المخ ويقلل فى النهاية من مستويات القلق والاكتئاب، لأنه يساهم في نمو المخ، وأيضا يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي وجهاز المناعة، لذا فتناوله بشكل مستمر يساهم بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بالاكتئاب.

وأجريت الدراسة على 300 شخص في متوسط عمر 23 عاما، لمعرفة ما إذا كانت الجرعات العالية من B6 يمكن أن تقلل من علامات وأعراض القلق والاكتئاب، وقسم الباحثون المشاركون في الدراسة إلى مجموعات أعطي لإحداها مكملات يومية من فيتامين B6، وحصلت مجموعة أخرى على فيتامين  B12، بينما تلقت المجموعة الأخيرة أقراص دواء وهمي لمدة شهر، وكانت النتيجة أن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين B6 شهدوا انخفاضا ملحوظا في الاكتئاب والقلق، في حين أن أولئك الذين تناولوا فيتامين B12 أظهروا تأثيرا ضئيلا مقارنة بالدواء الوهمي خلال فترة التجربة.

وقدم التقرير الأطعمة الغنية بفيتامين B6، ومنها التونة والحمص والعديد من الفواكه والخضراوات.
 
(اليوم السابع)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
04:54 | 2022-07-24
04:53 | 2022-07-24
04:52 | 2022-07-24
04:50 | 2022-07-24
04:49 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website