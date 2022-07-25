لمواجهة موجات الحر.. إليكم هذه الطرق الفعالة للحفاظ على برودة الجسم

ترجمة "لبنان 24":



Advertisement سأل موقع "إنسيدر" الأميركي اختصاصيين اثنين ،وهكذا جاءت النتيجة.



وضع اليدين أو القدمين في ماء بارد

بحسب الموقع، "في الحرارة الشديدة، يفتح الجسم الأوعية الدموية القريبة من الجلد. يحمل الدم الحرارة من داخل الجسم إلى السطح، حيث يمكن أن يستفيد من تأثير التبريد الناتج عن تبخر العرق. للحفاظ على البرودة بسهولة، على المرء أن يركز على أجزاء الجسم التي بها الكثير من الأوعية الدموية: اليدين والمعصمين والقدمين والكاحلين والإبطين. أوصى جورج هافينيث، أستاذ علم وظائف الأعضاء البيئية وبيئة العمل بجامعة لوبورو، بوضع وسادات تبريد على تلك المناطق، أو غمرها بالماء. إذا كان الأمر متاحاً، فإن السباحة أو الحمام البارد فعال أيضًا.

وأضاف هافينيث أنه يمكن للشخص أيضًا رش جلده بالماء أو تبليل قميصه. هذه الخطوة تبرد الجلد مثل العرق، ولكن دون أن يُخرج الجسم كميات الرطوبة الخاصة به". في ظل موجات الحر الشديدة التي تضرب لبنان والعالم، إليكم النصائح القائمة على الأدلة التي يقدمها العلماء والاختصاصيون حول كيفية الحفاظ على البرودة.سأل موقع "إنسيدر" الأميركي اختصاصيين اثنين ،وهكذا جاءت النتيجة.بحسب الموقع، "في الحرارة الشديدة، يفتح الجسم الأوعية الدموية القريبة من الجلد. يحمل الدم الحرارة من داخل الجسم إلى السطح، حيث يمكن أن يستفيد من تأثير التبريد الناتج عن تبخر العرق. للحفاظ على البرودة بسهولة، على المرء أن يركز على أجزاء الجسم التي بها الكثير من الأوعية الدموية: اليدين والمعصمين والقدمين والكاحلين والإبطين. أوصى جورج هافينيث، أستاذ علم وظائف الأعضاء البيئية وبيئة العمل بجامعة لوبورو، بوضع وسادات تبريد على تلك المناطق، أو غمرها بالماء. إذا كان الأمر متاحاً، فإن السباحة أو الحمام البارد فعال أيضًا.وأضاف هافينيث أنه يمكن للشخص أيضًا رش جلده بالماء أو تبليل قميصه. هذه الخطوة تبرد الجلد مثل العرق، ولكن دون أن يُخرج الجسم كميات الرطوبة الخاصة به".

تناول الوجبات الخفيفة

ورأى الموقع أن "تناول وجبات خفيفة مثل السلطات هو نصيحة أخرى منطقية مثبة علمياً، وذلك لأن الأطعمة الخفيفة تتطلب طاقة أقل للهضم وتنتج حرارة أقل داخل الجسم. قال أوين جيفريز، المحاضر في علم وظائف الأعضاء الرياضية والتمارين الرياضية بجامعة نيوكاسل: "إن الأطعمة الأكثر تعقيدًا ستنتج في النهاية مزيدًا من الحرارة في الجسم أثناء هضمها". ومع ذلك، حذر جيفريز من أن الطقس الحار يمكن أن يقطع شهية الفرد، لذلك من المهم التأكد من أنه يتناول ما يكفي من الطعام".



استخدام المروحة الكهربائية، ولكن عدم استخدامها في الطقس الحار جدًا

وبحسب الموقع، "تساعد المروحة على تبريد الجسم من خلال المساعدة على تبخر العرق بشكل أسرع. فللمروحة فعالية مكيف الهواء كما وأنها أرخص بكثير. قال جيفريز: "من الآمن تمامًا - وأفضل من مكيف الهواء - استخدام مروحة كهربائية حتى 35 درجة مئوية" (95 درجة فهرنهايت). قال هافينيث: "ما يمكنك القيام به من حيث الإجراءات البسيطة، وضع وعاء من مكعبات الثلج أمام المروحة". وأضاف: "يمكنك أن تشعر أن الهواء يكون أكثر برودة عندما تفعل ذلك". في الطقس الحار جدًا، أي عندما تزيد درجات الحرارة عن 95 درجة فهرنهايت، توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المروحة. عندما يكون الطقس جافاً، يتبخر العرق بالفعل بأقصى قدر من الكفاءة. كل ما يمكن أن تفعله المروحة هو نفخ المزيد من الهواء الساخن على الشخص. وفي الطقس الرطب، يحتوي الهواء على الكثير من الرطوبة بحيث لا يمكن للعرق أن يتبخر، مما قد يجعله غير فعال".



ما لم تكن تمارس الرياضة، فإن المشروبات الرياضية لن تعيد ترطيب جسمك أسرع من الماء - لكن الحليب قد يقوم بهذا الدور

وتابع الموقع، "أشار هافينيث وجيفريز إلى دراسة أجريت عام 2016 عن معالجة الجفاف قارنت بين عدة مشروبات. ووجدت أن المشروبات الرياضية والمياه الفوارة والكولا ليست أفضل من الماء. ومع ذلك، فان الحليب المنزوع الدسم والحليب الكامل الدسم وعصير البرتقال أفضل بعض الشيء في ترطيب الجسم. وقال جيفريز إن الجانب السلبي للمشروبات الرياضية هو أنها تحتوي على "كمية هائلة من السكر". ما لم تكن تمارس الرياضة، فلن يتم حرق هذا السكر وبالتالي سيتحول إلى دهون. كانت القهوة جيدة بشكل مدهش في إعادة الترطيب بكميات صغيرة (رغم أنها أسوأ قليلاً من الماء). أشار كلا العالمين إلى أن ماء الصنبور يفي بالمهمة، وهو الخيار الأرخص إلى حد بعيد". ورأى الموقع أن "تناول وجبات خفيفة مثل السلطات هو نصيحة أخرى منطقية مثبة علمياً، وذلك لأن الأطعمة الخفيفة تتطلب طاقة أقل للهضم وتنتج حرارة أقل داخل الجسم. قال أوين جيفريز، المحاضر في علم وظائف الأعضاء الرياضية والتمارين الرياضية بجامعة نيوكاسل: "إن الأطعمة الأكثر تعقيدًا ستنتج في النهاية مزيدًا من الحرارة في الجسم أثناء هضمها". ومع ذلك، حذر جيفريز من أن الطقس الحار يمكن أن يقطع شهية الفرد، لذلك من المهم التأكد من أنه يتناول ما يكفي من الطعام".وبحسب الموقع، "تساعد المروحة على تبريد الجسم من خلال المساعدة على تبخر العرق بشكل أسرع. فللمروحة فعالية مكيف الهواء كما وأنها أرخص بكثير. قال جيفريز: "من الآمن تمامًا - وأفضل من مكيف الهواء - استخدام مروحة كهربائية حتى 35 درجة مئوية" (95 درجة فهرنهايت). قال هافينيث: "ما يمكنك القيام به من حيث الإجراءات البسيطة، وضع وعاء من مكعبات الثلج أمام المروحة". وأضاف: "يمكنك أن تشعر أن الهواء يكون أكثر برودة عندما تفعل ذلك". في الطقس الحار جدًا، أي عندما تزيد درجات الحرارة عن 95 درجة فهرنهايت، توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المروحة. عندما يكون الطقس جافاً، يتبخر العرق بالفعل بأقصى قدر من الكفاءة. كل ما يمكن أن تفعله المروحة هو نفخ المزيد من الهواء الساخن على الشخص. وفي الطقس الرطب، يحتوي الهواء على الكثير من الرطوبة بحيث لا يمكن للعرق أن يتبخر، مما قد يجعله غير فعال".ما لم تكن تمارس الرياضة، فإن المشروبات الرياضية لن تعيد ترطيب جسمك أسرع من الماء - لكن الحليب قد يقوم بهذا الدوروتابع الموقع، "أشار هافينيث وجيفريز إلى دراسة أجريت عام 2016 عن معالجة الجفاف قارنت بين عدة مشروبات. ووجدت أن المشروبات الرياضية والمياه الفوارة والكولا ليست أفضل من الماء. ومع ذلك، فان الحليب المنزوع الدسم والحليب الكامل الدسم وعصير البرتقال أفضل بعض الشيء في ترطيب الجسم. وقال جيفريز إن الجانب السلبي للمشروبات الرياضية هو أنها تحتوي على "كمية هائلة من السكر". ما لم تكن تمارس الرياضة، فلن يتم حرق هذا السكر وبالتالي سيتحول إلى دهون. كانت القهوة جيدة بشكل مدهش في إعادة الترطيب بكميات صغيرة (رغم أنها أسوأ قليلاً من الماء). أشار كلا العالمين إلى أن ماء الصنبور يفي بالمهمة، وهو الخيار الأرخص إلى حد بعيد".

الشرب قبل الشعور بالعطش

ونقل الموقع عن هافينث قوله "إن الناس يبدأون في الشعور بالعطش بعد فقدان 2٪ من سوائل أجسامهم. من الأفضل الشرب قبل أن يحدث ذلك. يمكن فحص البول لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالجفاف. وقال: "إذا كان لون البول قاتماً، فهذه علامة واضحة على أنك لا تشرب ما يكفي". قال جيفريز: "من الأفضل شرب الماء على مدار اليوم بدلاً من شرب كميات كبيرة مرة واحدة". ويجب التأكد أيضًا من عدم الإفراط في الشرب، حيث يمكن أن يكون ذلك في حد ذاته خطيرًا".

المشروبات الباردة تفي بالغرض إلا أنها قد تسبب المرض

وتابع الموقع، "قال جيفريز إن الدراسات تشير إلى أن المشروبات مثل مشروب السلاش المثلج يمكن أن تبرد الجسم. لكن يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية إذا كان رد فعل الجسم سيئًا على التغيير المفاجئ. قال هافينيث: "إذا كنت تشرب الماء البارد، فعليك دائمًا التأكد من أنه لا يسبب الازعاج للمعدة والأمعاء". وأضاف: "إذا حدث ذلك، فقد تصاب بالإسهال، وتتقيأ، وستفقد الكثير من الشوارد"."

حذار التمارين الرياضية

وبحسب الموقع، "في الطقس الحار، يُنصح بتجنب التمارين الشاقة، إلا إذا كان المرء مدرباً بشكل خاص على تحمل الحرارة. قال هافينيث: "لديك هذه المنافسة بين العضلات وتدفق الدم إلى الجلد". قال هافينيث إنه من الغريب أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإنهاك الحراري بسبب ثقتهم المفرطة ودفعهم إلى ما هو أبعد من حدودهم.

وختم: "عادةً ما يندفع الشخص الرياضي إلى القيام بالمزيد. ولهذا السبب يمكن أن يكون الأشخاص الرياضيون هم الذين سيواجهون المشاكل".