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صحة

لقاح فعال ضد "القنطور".. ما هو؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 23:00
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أعلن الدكتور ألكسندر شيستوبالوف، مدير معهد علم الفيروسات التابع لمركز البحوث الفدرالية للطب الأساسي والطب التحويلي، أن لقاح "سبوتنيك" الروسي فعال ضد "القنطور".

ويشير العالم الروسي في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن اللقاح "سبوتنيك" فعال ضد الفيروس التاجي المستجد بما في ذلك متحور "أوميكرون" و BA.2.75 النوع الفرعي "القنطور".
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ويقول، "اللقاح سبوتنيك موجه ضد الأجزاء المحافظة من الفيروس، التي نادرا ما تحصل فيها تغيرات وبصعوبة كبيرة، أي يحمي من جميع متغيرات الفيروس التاجي المستجد". لذلك لا حاجة لتغيير اللقاح.

ويضيف، أن جميع المتغيرات والمتغيرات الفرعية المكتشفة للفيروس التاجي المستجد، ضرورية لمتابعة انتشاره وتغيره الجيني. لذلك من وجهة نظر طبية، ليس من الضروري تحديد متغير معين منه.

ووفقا له، أصبحت عدوى الفيروس التاجي المستجد مرضا موسميا مثل الإنفلونزا، تتطلب التحكم الفيروسي.
ويضيف، في حالة انخفاض الوفيات بسبب عدوى الفيروس التاجي المستجد، سيصبح أحد الفيروسات المنتشرة التي تصيب الجهاز التنفسي.
 
(روسيا اليوم) 
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