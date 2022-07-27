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صحة

لأصحاب الوزن الزائد... انتبهوا من تناول العسل

Lebanon 24
27-07-2022 | 10:00
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تنصح الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، خبيرة التغذية الروسية، الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ومرض السكري بعدم تناول كمية كبيرة من العسل.

وتشير الخبيرة في حديث تلفزيوني، إلى أن العسل ينتمي إلى الإضافات السكرية، أي أنه قريب من السكر الاعتيادي من حيث احتواؤه على السعرات الحرارية.
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وتقول، "يعتقد بعض المصابين بداء السكري، أن العسل يمكن أن يكون أفضل بديل للسكر. ولكن في الواقع هذا ليس صحيحا. لأن العسل يحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات بسيطة".

وتنصح الخبيرة، هؤلاء الأشخاص بتناول العسل بحذر وبكميات صغيرة (ملعقة شاي في اليوم). ويمكن إضافته إلى الطعام - جبن القريشة أو العصائد. أي حيث توجد ألياف غذائية تبطئ امتصاص العسل.

وتضيف، كما يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل للحساسية، تناول العسل بحذر. كما لا تنصح بإعطائه للأطفال الذين هم في السنة الأولى من العمر، لأنه يمكن أن يحفز تطور أمراض الأمعاء.

وتقول، "لا ينصح بتعريض العسل للمعالجة الحرارية بأي شكل من الأشكال. وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، لديهم منظومة مناعة تستجيب بصورة كافية. ولكن لا يستخدم في تغذية الأطفال الذين هم في السنة الأولى من العمر"." نوفوستي"


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