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صحة

الأغذية الرياضية والسمنة... ما العلاقة بينهما؟

Lebanon 24
27-07-2022 | 14:00
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حذر الطبيب الروسي إيليا ميليخين، أخصائي الطب الرياضي، من مخاطر السمنة بسبب الاستخدام غير الصحيح للأغذية الرياضية.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الاستخدام غير الصحيح للأغذية الرياضية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدهون وليس إلى نمو الكتلة العضلية، مذكرا بأحد الأطعمة التي يجب تناولها بحذر.
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ويضيف ميليخين، لا يمكن تناول الأغذية الرياضية كطعام عادي، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية ومخصصة للأشخاص الذين يمارسون مجهودا بدنيا كبيرا. فمثلا إذا تناول الشخص بصورة منتظمة قطعة من لوح البروتين المخصص للرياضيين كوجبة خفيفة، فسوف يزداد وزنه بسبب زيادة حجم الأنسجة الدهنية.

ويشير الطبيب، إلى أن خطورة لوح البروتين الرياضي تكمن في أن الشخص لا يعتقد بأنه هذه القطعة يمكن أن تحل محل وجبة غذائية كاملة. لذلك يمكن تناوله فقط في حالات استثنائية، مثلا عند عدم وجود ما يكفي من الوقت لتناول وجبة الطعام.

ويضيف، تنتج الأغذية الرياضية للأشخاص الذين يمارسون تدريبات مكثفة وشاقة، ولوح البروتين ليست استثناء.
ويقول، " أحيانا يكون لوح البروتين وسيلة مغذية، من دونها لا يمكن للشخص الجري إلى نهاية المسافة المقررة، وبعكسه يلحق الضرر بحالته الصحية أثناء التمارين".

ويضيف، لا يلحق لوح البروتين الرياضي الضرر بالجسم إلا في حالة عدم حرق جميع السعرات الحرارية التي يحتويها."نوفوستي"


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