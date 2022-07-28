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صحة

بعد تسجيل أول إصابة به في الصين.. ما هو طاعون الموت الأسود"؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 02:00
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أعلن في الصين، عن تسجيل حالة إصابة بالطاعون الدبلي، المعروف باسم "الموت الأسود" في منطقة نينغشيا بشمال غربي البلاد.
وكان المريض المصاب بالموت الأسود عاد إلى ينتشوان قادما من منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، وفقاً لمصادر بالمقر.
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لمواجهة "الموت الأسود"
بحسب تقارير مقر الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في منطقة نينغشيا، فإنّه فور التأكد من إصابة الشخص المصاب بمرض الطاعون الدبلي "الموت الأسود"، أصدرت منطقة نينغشيا تعليمات وتحذيرات طارئة من المرحلة الرابعة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، وذلك بداية من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء، مطالبة السلطات المختصة ببذل الجهود لرعاية المريض بشكل كامل، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية والسيطرة على المرض قبل انتشاره بشكل سريع.
ما هو طاعون الدبلي "الموت الأسود"؟
طاعون الدبلي "الموت الأسود"، عبارة عن مرض ناتج عن إصابة بكتيرية قوية معدية تسمى "يرسينية" تعيش في بعض الحيوانات، خاصة القوارض، والبراغيت، وتتسبب في الوفاة، كما يعتبر واحداً من أكثر الأمراض انتشاراً في التاريخ خلال العصور القديمة، حيث تسبب في مقتل نحو 50 مليون شخص في أكبر 3 قارات بالعالم، وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك خلال القرن الرابع عشر، وأودى بحياة خمس عدد سكان لندن في عام 1665، في حين لقي أكثر من 12 مليون شخص مصرعهم بسبب المرض في الصين والهند، في القرن التاسع عشر.
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