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صحة

تسبب الخرف.. أطعمة "خطيرة" تجنبها فورا

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:00
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وجدت دراسة طبية حديثة، أن تناولك للأطعمة المعالجة أو المصنّعة يوميا، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

وقالت الدراسة التي نُشرت في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، إن الأطعمة المعالجة، كالمشروبات الغازية، ورقائق البطاطا، تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والدهون والملح، والقليل من البروتين والألياف.
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وتابع الباحثون العادات الغذائية لـ72083 شخصا في المملكة المتحدة فوق سن 55 لمدة 10 سنوات، علما أن المشاركين في الدراسة لم يكونوا مصابين بالخرف في بدايتها.

ومع حلول نهاية السنوات العشر، تم تشخيص 518 شخصا بالخرف، والذي أطلق عليه ثاني أكبر قاتل في المملكة المتحدة في عام 2021، وفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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