29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
27
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الألم العاطفي أسوأ من الإصابة الجسدية.. لهذه الأسباب!
Lebanon 24
29-07-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوجد للألم جوانب جسدية وعاطفية إلى جانب المكونات الحسية، وهو ما يفسر أن هناك روابط عصبية بين إدراك الألم الجسدي والاجتماعي. وتم تسليط الضوء على الروابط العصبية للألم العاطفي في دراسات علم الأعصاب، والتي تكشف أن هناك تداخلا كبيرا بين الظاهرتين الجسدية والعاطفية.
Advertisement
وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، تقول بعض الدراسات أن الضائقة العاطفية يمكن أن تتسبب في ألم أكثر من الإصابات الجسدية.
وأظهرت دراسة، نُشرت في دورية Psychological Science، أن الأشخاص الذين يعانون من الألم العاطفي لديهم مستويات أعلى من الألم من أولئك الذين يعانون من الألم الجسدي. كما أن الألم العاطفي يمكن أن يتكرر مرارًا وتكرارًا، في حين أن الألم الجسدي يتسبب في الضرر مرة واحدة فقط. ومن الآثار السلبية للألم العاطفي هي:
1- الذكريات المؤلمة
كشفت نتائج دراسة علمية أن الحالات المعرفية، مثل الذاكرة والانتباه، يمكن أن تقلل الألم أو تزيده. على عكس الألم الجسدي، يترك الألم العاطفي وراءه عددًا من محفزات ومثيرات الألم تتمثل، على وجه التحديد، في الذكريات، التي تعيد الشعور بالألم في أي وقت يواجه فيه المرء ظرفًا مشابهًا له أو مرتبطًا به.
2- مشاكل صحية
إن هناك علاقة معقدة بين التوتر النفسي وأعراض الألم، حيث تقول بعض الدراسات أن التجارب العاطفية المؤلمة أو السلبية يمكن أن تؤدي إلى حدوث رد فعل عبارة يظهر كألم جسدي.
إن التركيز على حادث صادم في الماضي يمكن أن يزيد من الشعور بالإجهاد ويقود إلى عدد من المشكلات الصحية مثل كيمياء الدماغ المتغيرة وارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري وضعف جهاز المناعة.
3- أضرار نفسية
تكفي نوبة واحدة من الألم العاطفي أحيانًا لإلحاق ضرر جسيم بالصحة النفسية للشخص. ولكي يكون للألم الجسدي تأثير على صحتنا النفسية، يجب أن يكون شديدًا وصادمًا.
ويمكن أن يؤدي الألم العاطفي طويل المدى إلى ظهور أعراض الاكتئاب لدى الأفراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مخاطر السلوك التعسفي أو السلوك المنحرف مثل تعاطي المخدرات.
4- فجوات التعاطف
تعكس فجوة التعاطف عادةً ميل الشخص إلى التقليل من تأثير الحالات النفسية الأخرى على سلوكياته واتخاذه خيارات لا تأخذ في الاعتبار سوى مشاعره الحالية أو حالته المزاجية الحالية.
ويمكن أن تؤدي فجوات التعاطف إلى تقليل قدر الألم العاطفي ولكن لا يمتد التأثير إلى الألم الجسدي. لذلك، فإنه عندما يظهر الألم العاطفي، فإنه يسبب المزيد من الألم مقارنة بالألم الجسدي.
ويوصي الخبراء بضرورة التعامل مع الصحة النفسية بنفس مستوى الرعاية والاهتمام مثل الصحة الجسدية. عندما يعاني الشخص من إصابات عاطفية مثل الرفض أو الفشل أو الشعور بالوحدة أو الشعور بالذنب، يجب أن يكون اهتمامه الأول هو مداواتها، بنفس الطريقة التي يندفع ويسارع بها لتضميد وعلاج الجروح الجسدية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
Lebanon 24
تحذيرٌ لكلّ من يريدُ تعبئة البنزين.. انتبهوا لهذا الأمر فوراً
13:01 | 2022-07-29
29/07/2022 01:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بداية انفراج في تحويل رواتب القطاع العام والمساعدات الاجتماعية والاضراب مستمر
Lebanon 24
بداية انفراج في تحويل رواتب القطاع العام والمساعدات الاجتماعية والاضراب مستمر
22:11 | 2022-07-28
28/07/2022 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
02:11 | 2022-07-29
29/07/2022 02:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط "يستفزّ" جعجع.. هل يقع "الفراق" من جديد بين الجانبين؟!
Lebanon 24
جنبلاط "يستفزّ" جعجع.. هل يقع "الفراق" من جديد بين الجانبين؟!
06:00 | 2022-07-29
29/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافي لسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-07-29
29/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
16:23 | 2022-07-29
وزارة الدفاع الإثيوبية تقول إنها "قضت على 150 مسلحا من حركة الشباب حاولوا دخول شرق البلاد من جهة الصومال"
16:13 | 2022-07-29
رومي شيباني تفجر مفاجأة.. هذا ما ستفعله في أيلول!
16:03 | 2022-07-29
الدفاع الروسية: انفجار لغم بحري بسفينة أبحاث أوكرانية في مصب نهر الدانوب
16:00 | 2022-07-29
4 أطفال يغرقون في الجزائر
16:00 | 2022-07-29
رونالدو يرد بشكل ساخر على رفض جماهير أتلتيكو مدريد التعاقد معه (صورة)
فيديو
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
29/07/2022 23:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
29/07/2022 23:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
29/07/2022 23:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact