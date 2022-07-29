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صحة

تناول اللحوم لا ينصح به لفئة محددة من الناس... ما هي الأسباب؟

Lebanon 24
29-07-2022 | 12:00
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تنصح الدكتورة إيرينا بيساريفا، أخصائية التغذية الروسية، في حديث لموقع URA.RU، الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي بعدم تناول اللحوم.

وتشير الخبيرة، إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي ومن مشكلات معوية، الامتناع عن تناول اللحوم أو على الأقل التقليل منها كثيرا.
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وتقول، "لا ينصح من يعاني من أمراض التمثيل الغذائي بتناول اللحوم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين. فإذا كانت الكلى لا تعمل بصورة طبيعية، وغير قادرة على إفراز حامض البوليك، فإنه سيؤثر سلبا في الحالة الصحية للجسم. لذلك عليهم توخي الحذر والاهتمام بنظامهم الغذائي".

وتضيف، كما أن بعض أنواع اللحوم تشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول، "لا ينصح هؤلاء الأشخاص بتناول اللحوم الدهنية، بل عليهم تناول لحم الديك الرومي والدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون فقط"."إزفيستيا"

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