إحمِ نفسك من السرطان من خلال خسارة 5% من وزنك

Advertisement

تُحدث خسارة بضعة كيلوغرامات فقط من وزنك فرقًا كبيرًا في جسمك .وقد أكد العلماء هذه الحقيقة وأوضحوا أن خسارة 5% من وزنك تحسن بشكل واضح من جميع المشاكل الصحية التي قد تواجهها، وتجعلك تشعر بتحسن في جميع النواحي صحية كانت أو معنوية.ويقدم الخبراء في مجلة WebMD الطبية الأميركية، مجموعة من التغييرات التي تحدث في الجسم بعد خسارة 5% من الوزن:يؤكد الخبراء أن 4.53 كيلوغرامات (10 أرطال) إضافية تضيف ما قيمته 18.14 كيلوغراماً (40 رطلاً) من الضغط على ركبتيك ومفاصل الجسم الأخرى، وهذا ما يسبب التهابات وآلام في المفاصل.ويمكن أن تسبب الدهون الزائدة التهابًا ـــ عندما تتسبب المواد الكيميائية في جسمك في إتلاف أنسجتك بمرور الوقت، بما في ذلك المفاصل. كما يمكن لفقدان القليل من الوزن أن يخفف من هذه الآثار، وبالتالي ضمان عدم الإصابة بالتهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة.أظهرت إحدى الدراسات أن النساء الأكبر سناً اللائي فقدن ما لا يقل عن %5 من وزن أجسامهن قللن من فرص الإصابة بسرطان الثدي بنسبة %12.ولا دليل واضحاً على أن فقدان الوزن يحميك من الأنواع الأخرى، ولكن بعض التغييرات التي تحدث عندما تخسر أرطالًا تشير إلى احتمال حدوث ذلك. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين ينحفون لديهم مستويات أقل من بعض الهرمونات المرتبطة بالسرطان، مثل هرمون الأستروجين والأنسولين والأندروجين.إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن فقدان الوزن هو إحدى طريقتين لمنعه أو تأخيره. والأخرى هي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة خلال 5 أيام في الأسبوع.إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك على تناول كمية أقل من الأدوية، ويساعدك في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتقليل احتمالات الإصابة بمشاكل صحية أخرى.يمكنك خفض مستوى الكوليسترول الضار بتناول الأطعمة الصحية، لكن من الصعب رفع مستويات النوع الجيد من الكوليسترول HDL الذي تتركز مهمته في إزالة البروتين الدهني المنخفض الكثافة من دمك، لذا كلما كان لديك المزيد من الكوليسترول الجيد في جسمك كان ذلك أفضل. ويمكن أن تؤدي ممارسة الرياضة وفقدان الدهون في الجسم إلى الوصول إلى نطاق HDL المثالي، وهو في الغالب أعلى من 60 مجم /‏ ديسيليتر، وهو ما يقلل أيضاً من احتمالات إصابتك بأمراض القلب.عندما تكون نسبة الدهون الثلاثية عالية في جسمك (أكثر من 200 مجم /‏ ديسيلتر) فهذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ويمكنك الحصول على مستويات صحية من الدهون الثلاثية (حوالي 150 مجم /‏ ديسيلتر) إذا تمكنت من تخفيف وزنك.زيادة وزن الجسم تجعل الدم يندفع بقوة في جدران الشرايين، هذا يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر أيضًا. ويمكنك خفض الضغط بحوالي 5 نقاط إذا قمت بتخفيف وزنك بنسبة %5. فقلل من الملح وتناول الكثير من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان القليلة الدسم.يمكن للخلايا الدهنية، خاصة تلك الموجودة حول البطن، أن تطلق مواد كيميائية تهيج الأنسجة وتلهبها في جميع أنحاء الجسم. وهذا مرتبط بمشاكل صحية مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.