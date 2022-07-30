Advertisement

صحة

هل تشعر بالنعاس في العمل؟ تغلّب على ذلك بهذه الطرق

Lebanon 24
30-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-975911-637947609677197105.jpg
Doc-P-975911-637947609677197105.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المفترض أن ينام الشخص البالغ ما لا يقل عن 7 ساعات لتجديد شبابه والحفاظ على صحته، ومع ذلك، يُلاحظ أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا ينامون فقط حوالي 4 إلى 5 ساعات في اليوم.

النعاس في المكتب أو العمل هو أحد الاهتمامات الرئيسية لكثير من البالغين، والسبب الرئيسي هو حقيقة أن البالغين يميلون إلى قضاء معظم وقتهم في المكاتب، وفقا لموقع " onlymyhealth" عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم ليلاً ويبدأ العمل في المكتب، فإنه يصبح أكثر إرهاقًا مما قد يعيق النوم في المكتب.
Advertisement

كيف نتغلب على النعاس؟
 
1. الكافيين
جرعة من الكافيين هي أفضل صديق لك إذا كنت تشعر بالخمول في المكتب، ستساعد القهوة في زيادة مستويات الطاقة في جسمك والتي بدورها ستنجز العمل بوتيرة أسرع.
 
الكافيين منبه، مما يعني أنه سيزيد من نشاط الدماغ والجهاز العصبي في الجسم، وقد تساعد القهوة أيضًا في تحسين عملية التفكير والأداء العقلي للشخص مما سيساعد في محاربة النعاس. 

2. غفوة 10 دقائق
 
إذا كنت لا تستطيع الجلوس أثناء العمل وأنت تغفو باستمرار، فمن المحتمل أنك تعاني من الحرمان الشديد من النوم  أو التعب، أفضل طريقة لمحاربة الرغبة هي أن تفعل ما يحاول الجسم أن يسعى إليه. قيلولة الطاقة هي قيلولة قصيرة جدًا أثناء النهار تهدف إلى منحك المزيد من الطاقة أو نقصها. تتراوح مدة الغفوة المثالية بين 10 إلى 20 دقيقة. ببساطة أغلق عينيك لبعض الوقت واسترخي عقلك وجسمك . لا تنس ضبط المنبه حتى لا تنام أكثر من اللازم.

3. العمل في منطقة مضيئة
 
أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الشخص يشعر بالنعاس في المكتب هو عدم وجود إضاءة مناسبة حول مكان عمله، لذلك ، للتغلب على الشعور بالنعاس أثناء العمل، عليك الجلوس بالقرب من المنطقة مع الإضاءة المناسبة.

4. رش الماء البارد
 
يساعد الماء بشكل كبير على توديع النعاس، إذا كنت تشعر بالنعاس الشديد خلال ساعات العمل، رش بعض الماء البارد على وجهك، اتركه لبعض الوقت ثم جففه.
 
(اليوم السابع)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website