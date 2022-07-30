Advertisement

صحة

لإنقاص الوزن.. ما هو أفضل وقت لتناول الطعام بعد التمرين؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-975912-637947611838143701.jpg
Doc-P-975912-637947611838143701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يبدو من الغريب أن توقيت الوجبات بالطريقة الصحيحة وبالطبع اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يعمل العجائب في دعم فقدان الوزن.

ماذا نأكل بعد التمرين؟
 
يقول الخبراء وفقا لموقع " healthsite"،  إنه يتعارض مع الاعتقاد السائد، فمن الضروري تناول الكربوهيدرات بعد التمرين، هذا بسبب أن ممارسه الرياضة ستنفد مستويات الجليكوجين في الجسم - وهو شكل من أشكال الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات.
Advertisement

بعد جلسة التمرين ، يحتاج الجسم إلى إصلاح العضلات وتجديد مخازن الجليكوجين، لذا فأن أكل البروتينات فقط لا يخدم الغرض ولهذا ينصح بتناول الكربوهيدرات.

ما هو أفضل وقت لتناول وجبة ما بعد التمرين؟
 
أفضل وقت لتناول وجبة ما بعد التمرين هو خلال النصف ساعة الأولى من الانتهاء، ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بقدر ما يأكله المرء بدلاً من تناوله، والكمية الصحيحة تعتمد على العدد الإجمالي للسعرات الحرارية المستهلكة في اليوم. إذا أكل المرء أكثر مما يحرقه بغض النظر عن الوقت ، فسوف يؤدي إلى زيادة الوزن.

(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
07:57 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
06:00 | 2022-07-30
05:00 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website