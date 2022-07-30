لإنقاص الوزن.. ما هو أفضل وقت لتناول الطعام بعد التمرين؟

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قد يبدو من الغريب أن توقيت الوجبات بالطريقة الصحيحة وبالطبع اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يعمل العجائب في دعم فقدان الوزن.يقول الخبراء وفقا لموقع " healthsite"، إنه يتعارض مع الاعتقاد السائد، فمن الضروري تناول الكربوهيدرات بعد التمرين، هذا بسبب أن ممارسه الرياضة ستنفد مستويات الجليكوجين في الجسم - وهو شكل من أشكال الجلوكوز المخزن في الكبد والعضلات.بعد جلسة التمرين ، يحتاج الجسم إلى إصلاح العضلات وتجديد مخازن الجليكوجين، لذا فأن أكل البروتينات فقط لا يخدم الغرض ولهذا ينصح بتناول الكربوهيدرات.أفضل وقت لتناول وجبة ما بعد التمرين هو خلال النصف ساعة الأولى من الانتهاء، ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بقدر ما يأكله المرء بدلاً من تناوله، والكمية الصحيحة تعتمد على العدد الإجمالي للسعرات الحرارية المستهلكة في اليوم. إذا أكل المرء أكثر مما يحرقه بغض النظر عن الوقت ، فسوف يؤدي إلى زيادة الوزن.