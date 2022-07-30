قد تستمرّ لسنوات... ما هي الأعراض الطويلة لكورونا؟





في دراسة حديثة وفقا لموقع " healthsite"، حذر الخبراء من أنه سواء كانت الأعراض خفيفة أو شديدة، أو مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض، قد يكون من الصعب إدارة الآثار اللاحقة لعدوى كورونا.

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ما هي الأعراض التي يمكن أن تطاردك لسنوات؟



تُعرف Long-COVID بأنها حالة يعاني فيها الجسم من أعراض مرتبطة بـ كورونا حتى بعد الشفاء، يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو شديدة، لكن المضاعفات الصحية حقيقية وتحتاج إلى اليقظة المناسبة، وفيما يلي بعض الأعراض التي يمكن أن تطاردك حتى بعد التعافى من كورونا:



تساقط الشعر

ضباب الدماغ

إعياء

طاقة منخفضة

ألم في الظهر

سعال

صعوبة في التنفس

ضعف صحة القلب

انخفاض الرغبة الجنسية

توقف التنفس أثناء النوم

ألم صدر

صداع الرأس يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على الشخص بعدة طرق، من إتلاف الرئتين إلى تدمير خلايا القلب السليمة، بمجرد إصابتك بالفيروس، يصبح جسمك عرضة للعديد من الحالات الصحية المزمنة.في دراسة حديثة وفقا لموقع " healthsite"، حذر الخبراء من أنه سواء كانت الأعراض خفيفة أو شديدة، أو مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض، قد يكون من الصعب إدارة الآثار اللاحقة لعدوى كورونا.تُعرف Long-COVID بأنها حالة يعاني فيها الجسم من أعراض مرتبطة بـ كورونا حتى بعد الشفاء، يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة أو شديدة، لكن المضاعفات الصحية حقيقية وتحتاج إلى اليقظة المناسبة، وفيما يلي بعض الأعراض التي يمكن أن تطاردك حتى بعد التعافى من كورونا:تساقط الشعرضباب الدماغإعياءطاقة منخفضةألم في الظهرسعالصعوبة في التنفسضعف صحة القلبانخفاض الرغبة الجنسيةتوقف التنفس أثناء النومألم صدرصداع الرأس

كورونا الطويل، مع الأعراض الأساسية التي تستمر لأشهر أو حتى سنوات، تحدث لدى بعض الأشخاص حتى أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة للعدوى.



يمكن أن تؤثر هذه الأعراض أيضًا على أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض في البداية، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لبعض أهم أعضاء الجسم مثل القلب والدماغ والرئتين.

(اليوم السابع)