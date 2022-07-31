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صحة
10 أعشاب وتوابل مضادة للالتهابات.. لا تهملوها!
Lebanon 24
31-07-2022
|
02:00
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يمكن تجنب أو تقليل الالتهاب في الجسم عن طريق تضمين القليل من الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات في نظامنا الغذائي اليومي. يؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية والسكرية والمعالجة أحيانًا إلى التهاب الأمعاء وعسر الهضم والانتفاخ والإمساك ومتلازمة القولون العصبي (IBS) من بين أمور أخرى.
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ويمكن أن يؤثر النظام الغذائي غير الصحي على هرمونات الجسم، وبالتالي يؤدي إلى متلازمة تكيس المبايض والغدة الدرقية واضطرابات هرمونية أخرى. ويمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي إلى المعاناة من اضطرابات المناعة الذاتية.
لكن بحسب ما نشره موقع News 18، يمكن تجنب أو تقليل الالتهاب في الجسم عن طريق تضمين القليل من الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات في نظامنا الغذائي اليومي. تشمل قائمة الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات التي يمكن تناولها يوميًا، ما يلي:
1- الكركم
يحظى الكركم بشعبية كبيرة حول العالم. يتميز بأنه غني بالكركمين، أحد مضادات الأكسدة المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات. يمكن تناول الكركم مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الجسم للكركمين.
2- فلفل أسود
إن الفلفل الأسود غني بخصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات والالتهابات. كما أنه فعال جدًا في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي.
3- الهيل
يتميز الهيل بنكهة حلوة وعطرية. أثبتت نتائج الأبحاث أن الهيل يساعد في تقليل الالتهاب ويفيد في بعض حالات الكبد الدهني.
4- القرفة
يقلل تناول القرفة الالتهاب، حسب نتائج عدة دراسات علمية، ولكن ينصح الخبراء بتناول كميات صغيرة من القرفة للحصول على نتائج جيدة بدون أي آثار جانبية.
5- الزنجبيل
إلى جانب استخدامه في الطهي، يستخدم الزنجبيل تقليديًا كدواء لعلاج نزلات البرد وتشنجات الدورة الشهرية والصداع النصفي والغثيان والتهاب المفاصل وارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهابات وآلام المفاصل.
6- الثوم
يستخدم الثوم عبر العصور لعلاج التهاب المفاصل والسعال والإمساك والالتهابات من بين أمراض أخرى، وثبت علميًا أن الثوم يوفر خصائص مضادة للالتهابات بسبب احتوائه على مركبات الكبريت الغنية.
7- الحلبة
تستخدم الحلبة لأغراض متعددة من بينها التخلص من آلام المفاصل والإمساك والانتفاخ. يمكن أن يساعد تناول الحلبة في إنقاص الوزن. ويمكن استنشاق البخار الناتج عن غلي الحلبة لتقليل التهاب الجهاز التنفسي.
8- الزعتر
يستخدم الزعتر كنكهة غذائية، وتبين أن تناول الزعتر يمنح خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، مما يجعله مفيدًا لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.
9- إكليل الجبل
تشير الأبحاث إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في إكليل الجبل يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.
10- الشاي الأخضر
يساعد الشاي الأخضر على تقليل علامات الالتهاب المرتبط بأمراض الأمعاء الالتهابية IBD والتهاب القولون التقرحي وأمراض اللثة والتهاب المفاصل الروماتويدي.
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