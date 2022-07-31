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صحة
ما لا تعرفونه عن مضار الالومنيوم على خبز البطاطا
Lebanon 24
31-07-2022
|
05:00
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تكون البطاطس المخبوزة مقرمشة من الخارج وساخنة ورقيقة من الداخل، وهي واحدة من الأطباق البسيطة واللذيذة. تعد البطاطس المخبوزة طبقًا جانبيًا كلاسيكيًا في العديد من البلدان.
على الرغم من أن البطاطس المخبوزة تبدو وكأنها سهلة التحضير، فإن تحضيرها يحتوي في الواقع على عدد قليل من المزالق الشائعة.
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أخطاء شائعة
وبحسب ما نشره موقع Tasting Table فإن عدم خبز البطاطس لفترة كافية هو أحد الأخطاء الشائعة، والذي يؤدي إلى تكوين قوام غير طبيعي وربما يؤثر أيضًا على نكهتها. أما الخطأ الآخر فهو عدم اختيار بطاطس تكون مناسبة للخبز لأن هناك أصنافاً شمعية تخرج من الفرن طريًة. أما الخطأ الأكثر شيوعًا، الذي يصفه الخبراء بأنه خطأ كبير فهو استخدام رقائق الألمنيوم أو ورق القصدير، الذي يطلق عليه "ألمنيوم فويل".
تنصح الكثير من الوصفات بلف البطاطس بـ"ألمنيوم فويل" قبل نقلها إلى الفرن للخبز، لكن يؤدي هذا الأسلوب إلى الحصول على بطاطس مخبوزة رطبة ومليئة بالبخار.
رطوبة زائدة
إن لف البطاطس بورق الألمنيوم قبل خبزها يحبس الرطوبة الزائدة، مما يتسبب في تبخير البطاطس، وبالتالي لا يتم خبزها جيدًا إذ تصبح مبللة وتفتقر للملمس الخفيف والرقيق، الذي غالبًا ما يعتبر السمة المميزة لبطاطا مخبوزة رائعة. كما أن النتيجة الأسوأ تتمثل في أن البطاطس لا تكتسب قشرة خارجية مقرمشة. وعلى الرغم من أن مؤيدي التغليف برقائق الألمنيوم يجدون أنها وسيلة تساعد في تقليل وقت الخبز، فإن لجنة خبراء البطاطس في أيداهو تبدد تلك الأسطورة، حيث ذكروا أنه "على العكس تمامًا، إذ يجب تسخين الرقاقة نفسها قبل البدء في خبز البطاطس، لذلك تزداد أوقات الطهي قليلاً".
نهج الحد الأدنى
يؤكد الخبراء إن لف البطاطس بـ"ألمنيوم فويل" قبل الخبز لا ينتج عنه مذاق طهي أسرع أو مذاق ألذ، وإنما تعد الطريقة الأفضل للتحضير هي اتباع نهج الحد الأدنى.
وفقًا للجنة بطاطس أيداهو، فإنه من الأفضل خبز البطاطس المجردة في فرن 220 درجة مئوية لمدة 55 إلى 60 دقيقة حتى تصل البطاطس إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 105 درجات مئوية، وعندها يصبح ملمس البطاطا لطيفًا ومقرمشًا، في حين يكون الداخل جيد الطهي وغنيا بالفوائد الصحية.
ولمزيد من المذاق الشهي والعناصر الغذائية يمكن إضافة جبن الشيدر المبشور أو الفاصوليا المخبوزة.
بعد الخبز
ويوضح خبراء لجنة البطاطس في أيداهو أنه لا بأس من لف البطاطس بورق الألمنيوم بعد الخبز، للحفاظ على درجة حرارتها المناسبة لمدة 45 دقيقة على الأقل.
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