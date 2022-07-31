ما لا تعرفونه عن مضار الالومنيوم على خبز البطاطا

تكون البطاطس المخبوزة مقرمشة من الخارج وساخنة ورقيقة من الداخل، وهي واحدة من الأطباق البسيطة واللذيذة. تعد البطاطس المخبوزة طبقًا جانبيًا كلاسيكيًا في العديد من البلدان.



على الرغم من أن البطاطس المخبوزة تبدو وكأنها سهلة التحضير، فإن تحضيرها يحتوي في الواقع على عدد قليل من المزالق الشائعة.

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وبحسب ما نشره موقع Tasting Table فإن عدم خبز البطاطس لفترة كافية هو أحد الأخطاء الشائعة، والذي يؤدي إلى تكوين قوام غير طبيعي وربما يؤثر أيضًا على نكهتها. أما الخطأ الآخر فهو عدم اختيار بطاطس تكون مناسبة للخبز لأن هناك أصنافاً شمعية تخرج من الفرن طريًة. أما الخطأ الأكثر شيوعًا، الذي يصفه الخبراء بأنه خطأ كبير فهو استخدام رقائق الألمنيوم أو ورق القصدير، الذي يطلق عليه "ألمنيوم فويل".



تنصح الكثير من الوصفات بلف البطاطس بـ"ألمنيوم فويل" قبل نقلها إلى الفرن للخبز، لكن يؤدي هذا الأسلوب إلى الحصول على بطاطس مخبوزة رطبة ومليئة بالبخار. أخطاء شائعةوبحسب ما نشره موقع Tasting Table فإن عدم خبز البطاطس لفترة كافية هو أحد الأخطاء الشائعة، والذي يؤدي إلى تكوين قوام غير طبيعي وربما يؤثر أيضًا على نكهتها. أما الخطأ الآخر فهو عدم اختيار بطاطس تكون مناسبة للخبز لأن هناك أصنافاً شمعية تخرج من الفرن طريًة. أما الخطأ الأكثر شيوعًا، الذي يصفه الخبراء بأنه خطأ كبير فهو استخدام رقائق الألمنيوم أو ورق القصدير، الذي يطلق عليه "ألمنيوم فويل".تنصح الكثير من الوصفات بلف البطاطس بـ"ألمنيوم فويل" قبل نقلها إلى الفرن للخبز، لكن يؤدي هذا الأسلوب إلى الحصول على بطاطس مخبوزة رطبة ومليئة بالبخار.