Advertisement

صحة

ما لا تعرفونه عن مضار الالومنيوم على خبز البطاطا

Lebanon 24
31-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-976103-637948163844973008.jpg
Doc-P-976103-637948163844973008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكون البطاطس المخبوزة مقرمشة من الخارج وساخنة ورقيقة من الداخل، وهي واحدة من الأطباق البسيطة واللذيذة. تعد البطاطس المخبوزة طبقًا جانبيًا كلاسيكيًا في العديد من البلدان.

على الرغم من أن البطاطس المخبوزة تبدو وكأنها سهلة التحضير، فإن تحضيرها يحتوي في الواقع على عدد قليل من المزالق الشائعة.
Advertisement
أخطاء شائعة
وبحسب ما نشره موقع Tasting Table فإن عدم خبز البطاطس لفترة كافية هو أحد الأخطاء الشائعة، والذي يؤدي إلى تكوين قوام غير طبيعي وربما يؤثر أيضًا على نكهتها. أما الخطأ الآخر فهو عدم اختيار بطاطس تكون مناسبة للخبز لأن هناك أصنافاً شمعية تخرج من الفرن طريًة. أما الخطأ الأكثر شيوعًا، الذي يصفه الخبراء بأنه خطأ كبير فهو استخدام رقائق الألمنيوم أو ورق القصدير، الذي يطلق عليه "ألمنيوم فويل".

تنصح الكثير من الوصفات بلف البطاطس بـ"ألمنيوم فويل" قبل نقلها إلى الفرن للخبز، لكن يؤدي هذا الأسلوب إلى الحصول على بطاطس مخبوزة رطبة ومليئة بالبخار.
رطوبة زائدة
إن لف البطاطس بورق الألمنيوم قبل خبزها يحبس الرطوبة الزائدة، مما يتسبب في تبخير البطاطس، وبالتالي لا يتم خبزها جيدًا إذ تصبح مبللة وتفتقر للملمس الخفيف والرقيق، الذي غالبًا ما يعتبر السمة المميزة لبطاطا مخبوزة رائعة. كما أن النتيجة الأسوأ تتمثل في أن البطاطس لا تكتسب قشرة خارجية مقرمشة. وعلى الرغم من أن مؤيدي التغليف برقائق الألمنيوم يجدون أنها وسيلة تساعد في تقليل وقت الخبز، فإن لجنة خبراء البطاطس في أيداهو تبدد تلك الأسطورة، حيث ذكروا أنه "على العكس تمامًا، إذ يجب تسخين الرقاقة نفسها قبل البدء في خبز البطاطس، لذلك تزداد أوقات الطهي قليلاً".

نهج الحد الأدنى
يؤكد الخبراء إن لف البطاطس بـ"ألمنيوم فويل" قبل الخبز لا ينتج عنه مذاق طهي أسرع أو مذاق ألذ، وإنما تعد الطريقة الأفضل للتحضير هي اتباع نهج الحد الأدنى.

وفقًا للجنة بطاطس أيداهو، فإنه من الأفضل خبز البطاطس المجردة في فرن 220 درجة مئوية لمدة 55 إلى 60 دقيقة حتى تصل البطاطس إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 105 درجات مئوية، وعندها يصبح ملمس البطاطا لطيفًا ومقرمشًا، في حين يكون الداخل جيد الطهي وغنيا بالفوائد الصحية.

ولمزيد من المذاق الشهي والعناصر الغذائية يمكن إضافة جبن الشيدر المبشور أو الفاصوليا المخبوزة.

بعد الخبز
ويوضح خبراء لجنة البطاطس في أيداهو أنه لا بأس من لف البطاطس بورق الألمنيوم بعد الخبز، للحفاظ على درجة حرارتها المناسبة لمدة 45 دقيقة على الأقل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
10:13 | 2022-07-31
09:20 | 2021-12-04
11:24 | 2022-07-31
11:23 | 2022-07-31
11:20 | 2022-07-31
11:18 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website