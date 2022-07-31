اكتشاف مادة قد تعالج الصلع وتسرع التئام الجروح.. اليكم آخر الدراسات

اكتشف العلماء أن مادة كيميائية واحدة هي المفتاح للتحكم في وقت انقسام خلايا بصيلات الشعر وبالتالي تحديد متى تموت. كما يمكن لهذا الاكتشاف أن يؤدي إلى علاج الصلع، وأن يؤدي أيضًا إلى تسريع التئام الجروح، بحسب ما نشره موقع جامعة كاليفورنيا UC Riverside News نقلًا عن دورية Biophysical.

Advertisement



معظم الخلايا في جسم الإنسان لها شكل ووظيفة معينة يتم تحديدها أثناء التطور الجنيني الذي لا يتغير، فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تتحول خلية الدم إلى خلية عصبية، أو العكس. ولكن يمكن للخلايا الجذعية أن تتحول إلى أنواع أخرى من الخلايا. ومن ثم تساعد قدرة الخلايا الجذعية على التكيف في إصلاح الأنسجة أو الأعضاء التالفة.



سرعة الالتئام

من جهته، قال عالم الأحياء بجامعة كاليفورنيا والباحث المشارك في الدراسة كيشوان وانغ: "في الخيال العلمي عندما تلتئم الشخصيات بسرعة من الإصابات، فإن الفكرة ترجع إلى أن الخلايا الجذعية تسمح بذلك. وفي الحياة الواقعية، يساعد البحث الجديد على الاقتراب من فهم سلوك الخلايا الجذعية، حتى يمكن التحكم فيها وتعزيز سرعة التئام الجروح".



ويتم تجديد خلايا الكبد والمعدة تلقائيًا استجابة للإصابة بجروح، في حين أن بصيلات الشعر هي العضو الوحيد في الجسم الذي يتجدد تلقائيًا وبشكل دوري دون التعرض لإصابة. لذا قام فريق الباحثين بالتركيز على دراسة بصيلات الشعر.



بروتين TGF-beta

نجح الباحثون في تحديد كيفية تحكم نوع من البروتين يسمى TGF-beta في العملية التي تؤدي إلى انقسام الخلايا في بصيلات الشعر، بما يشمل الخلايا الجذعية، وكيفية تشكيل خلايا جديدة، أو تنظيم موت بصيلات الشعر بأكملها. تكيف الخلايا الجذعيةمعظم الخلايا في جسم الإنسان لها شكل ووظيفة معينة يتم تحديدها أثناء التطور الجنيني الذي لا يتغير، فعلى سبيل المثال، لا يمكن أن تتحول خلية الدم إلى خلية عصبية، أو العكس. ولكن يمكن للخلايا الجذعية أن تتحول إلى أنواع أخرى من الخلايا. ومن ثم تساعد قدرة الخلايا الجذعية على التكيف في إصلاح الأنسجة أو الأعضاء التالفة.سرعة الالتئاممن جهته، قال عالم الأحياء بجامعة كاليفورنيا والباحث المشارك في الدراسة كيشوان وانغ: "في الخيال العلمي عندما تلتئم الشخصيات بسرعة من الإصابات، فإن الفكرة ترجع إلى أن الخلايا الجذعية تسمح بذلك. وفي الحياة الواقعية، يساعد البحث الجديد على الاقتراب من فهم سلوك الخلايا الجذعية، حتى يمكن التحكم فيها وتعزيز سرعة التئام الجروح".ويتم تجديد خلايا الكبد والمعدة تلقائيًا استجابة للإصابة بجروح، في حين أن بصيلات الشعر هي العضو الوحيد في الجسم الذي يتجدد تلقائيًا وبشكل دوري دون التعرض لإصابة. لذا قام فريق الباحثين بالتركيز على دراسة بصيلات الشعر.بروتين TGF-betaنجح الباحثون في تحديد كيفية تحكم نوع من البروتين يسمى TGF-beta في العملية التي تؤدي إلى انقسام الخلايا في بصيلات الشعر، بما يشمل الخلايا الجذعية، وكيفية تشكيل خلايا جديدة، أو تنظيم موت بصيلات الشعر بأكملها.