شرب المياه في الصيف مُفيد.. ولكن احذروا "التسمم المائي"!

بعض الأشخاص يشربون كميات كافية من المياه، لأجل إمداد الجسم بما يحتاجه من سوائل، لكن تجاوز "حد معقول" من الماء في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بالصحة، لا سيما خلال فصل الصيف، حيث يميل الناس أكثر إلى الشعور بالعطش.

فماذا عن فوائد شرب المياه؟

- تحسين صحة الفم: يخفف اللعاب والمخاط، يحافظ على نظافة الفم، ويقلل احتمالية التعرض للتسوس.

- حماية الدماغ والحبل الشوكي: يساهم في تصنيع الهرمونات والنواقل العصبية. كما يساعد في زيادة التركيز، فقد وُجد أن قلة الماء تؤثر سلبًا على التركيز والانتباه والذاكرة. لالإضافة إلى تحسين المزاج والتقليل من التوتر.

- العمل على تنظيم درجة حرارة الجسم: شرب الماء بكثرة يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق، فعند ارتفاع الحرارة في الجسم عند ممارسة الرياضة مثلًا يخرج الماء من طبقات الجلد الوسطى إلى السطح على شكل عرق، فيتبخر ويبرد الجسم.

- دعم عمل الجهاز الهضمي: الحد من احتمالية الإصابة بالإمساك (Constipation)، المساعد في تسريع عملية هضم الطعام، والمساعدة في ذوبان المعادن والفيتامينات والمواد الغذائية.

- المحافظة على صحة الكلى: يزيد من إدرار البول، وبالتالي يخلص الجسم من الفضلات والسموم الذائبة في الماء.

- المساهمة في إنقاص الوزن: وُجد أن شرب الماء والحفاظ على الترطيب الدائم يساعد في عملية تخفيف الوزن، حيث أنه يوجد رابط بين شرب الماء بكثرة وتخفيف الوزن من خلال الآتي: يُثبط الماء الشهية، فشرب الماء قبل الوجبات أو عند عدم الإحساس التام بالشبع يُشعر المعدة بالامتلاء فترسل للدماغ بإيقاف تناول الطعام. كما يساعد في حرق .

وبحسب موقع "webmd"، فإن تبعات المبالغة في شرب الماء قد تصل إلى حد الإصابة بما يعرف في الوسط الطبي بـ"التسمم المائي" كما أن الدماغ قد يصير عاجزا عن أداء وظائفه بشكل سليم.

ويضطرب الدماغ من جراء حصول انتفاخ في الخلايا، وعندئذ يشعر الشخص الذي بالغ في شرب الماء بعدة أعراض مثل الدوار والصداع.

ومن شأن الإكثار من شرب الماء أيضا أن يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم لدى الإنسان إلى جانب انخفاض نبضات القلب.

وتؤثر كثرة شرب الماء على مادة الصوديوم التي يعتمد عليها الجسم من أجل ضبط توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها.

وعندما تنقص مادة الصوديوم في الجسم، فإن السوائل التي تصبح غير خاضعة للضبط، تتسلل إلى الخلايا وتجعلها تنتفخ، وهو ما قد يؤدي إلى نوبات صرع أو إلى الدخول في غيبوبة، وربما الوفاة في بعض الحالات.

(الديار)