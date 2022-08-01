29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
29
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"أمراض خطيرة".. دراسة تحذر من عادة يمارسها معظم الناس
Lebanon 24
01-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة بانتظام يزداد لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.
وأظهر البحث الجديد، الذي نشر في دورية Hypertension التي تتبع جمعية القلب الأميركية، أن من كانوا يحلصون على إغفاءات عادة زادت لديهم فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12 في المئة، والسكتة الدماغية بنسبة 24 في المئة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يأخذون أي قيلولة.
Advertisement
وإذا كان الشخص أصغر من 60 عاما، فإن القيلولة تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يغفوون أبدا أو نادرا ما يغفون.
واستخدمت الدراسة بيانات نحو 360 ألف مشارك قدموا معلومات عن عاداتهم في القيلولة إلى البنك الحيوي في المملكة المتحدة، في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010.
واستبعد الباحثون في الدراسة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل مرضى السكري من النوع الثاني، ومرضى ارتفاع ضغط الدم الحالييين، والكوليسترول، ومن يعانون من اضطرابات في النوم بسب العمل ليلا.
وقال عالم النفس السريري مايكل غراندنر في بيان لشبكة "سي أن أن" إن "أخذ قيلولة في حد ذاته ليس ضارا، إلا أن العديد من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة قد يفعلون ذلك بسبب قلة النوم في الليل. ويرتبط قلة النوم في الليل بسوء الصحة، والقيلولة ليست كافية للتعويض عن ذلك".
وكانت جمعية القلب الأميركية قد أضافت النوم الجيد المنتظم ضمن العوامل التي تؤدي إلى تحسين صحة القلب والتمتع بصحة جيدة وإطالة عمر الإنسان.
ونقلت "سي أن أن" عن الدكتور فيليس زي، مدير مركز طب الساعة البيولوجية والنوم في شيكاغو: "أعتقد أن الدراسة تسلط الضوء على أهمية أن يسأل مقدمو الرعاية الصحية المرضى بشكل روتيني عن القيلولة والنعاس المفرط أثناء النهار وتقييم الحالات الأخرى المساهمة في تعديل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى ومفاجأة عن الرواتب في لبنان.. على أي سعر دولار ستُصبح؟
Lebanon 24
بُشرى ومفاجأة عن الرواتب في لبنان.. على أي سعر دولار ستُصبح؟
16:43 | 2022-07-31
31/07/2022 04:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يُحذر من "فترة متفجرة" عند حدود لبنان.. خبيرٌ إسرائيلي يدقّ جرس الإنذار!
Lebanon 24
تقريرٌ يُحذر من "فترة متفجرة" عند حدود لبنان.. خبيرٌ إسرائيلي يدقّ جرس الإنذار!
13:30 | 2022-07-31
31/07/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
Lebanon 24
صدور تسعيرة جديدة للبنزين.. هكذا أصبح ثمنه اليوم
03:12 | 2022-08-01
01/08/2022 03:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان عبر الأميركيين.. ماذا فيها؟
15:25 | 2022-07-31
31/07/2022 03:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقلب المُعادلة بصاروخين مُتطورين.. إليكم حقائق عنهما
16:00 | 2022-07-31
31/07/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2022-08-01
بعد عام من اليوم... كيف سيبدو واقع كورونا؟
10:00 | 2022-08-01
الجزر... هل يعيد حدة البصر؟
07:00 | 2022-08-01
"فيروس" يحول البشر إلى "زومبي".... اليكم التفاصيل
05:00 | 2022-08-01
لمرضى الكلى.. تجنبوا الإكثار من منتجات الألبان لهذا السبب!
02:00 | 2022-08-01
شرب المياه في الصيف مُفيد.. ولكن احذروا "التسمم المائي"!
23:00 | 2022-07-31
كيف نتعامل مع البشرة الحسّاسة؟
فيديو
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2022-08-01
01/08/2022 19:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مُخيفة... شاشة عملاقة تسقط على المسرح خلال حفل موسيقي (فيديو)
05:00 | 2022-07-31
01/08/2022 19:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
Lebanon 24
عثر على مليوني دولار وكمية كبيرة من الذهب داخل حقيبة... إليكم ماذا فعل
23:39 | 2022-07-29
01/08/2022 19:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact