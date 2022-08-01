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صحة

الجزر... هل يعيد حدة البصر؟

Lebanon 24
01-08-2022 | 10:00
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أعلنت الدكتورة مارغريتا أرزومانيان، خبيرة التغذية الروسية، أنه لا يمكن استعادة حدة الرؤية بمساعدة الجزر.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أنه لا فائدة من تناول الجزر أو العنبية الآسية (العنب البري) بكميات كبيرة من أجل تحسين الرؤية. لأنه بعكس الاعتقاد الشائع، ليس للجزر والعنبية الآسيوية أي خصائص تساعد على علاج ضعف البصر."RT"
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