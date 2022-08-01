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صحة
بعد عام من اليوم... كيف سيبدو واقع كورونا؟
Lebanon 24
01-08-2022
|
12:00
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قال الطبيب فلاديسلاف جيمشوغوف، المختص في الأمراض المعدية شديدة الخطورة، إنه فقط بعد عام، سيكون من الممكن القول بشكل قاطع إن فيروس كورونا أصبح مرضا موسميا مثل الإنفلونزا.
في رأيه، هناك سيناريوهان لانتهاء هذا الوباء. أحدها هو انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى حالة مرض موسمي مثل الإنفلونزا.
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وأضاف الخبير: "سينتشر فيروس SARS-CoV-2 بين الناس طوال الوقت - أي سينتقل من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى الشمال. الآن، عندما يكون لدينا الصيف، يكون الشتاء في ذروته في نصف الكرة الجنوبي. سنرى الربيع القادم إذا كانت هذه الموجة ستنتهي مثل الإنفلونزا أو لن تنتهي، وهل ستبقى خلال فصل الصيف. يجب أن تمر فترة من الزمن، ثم سنرى ما إذا كان "الفيروس التاجي" قد أصبح موسميا".
لكن الخبير، يعتبر أن السيناريو الأكثر احتمالا لتطور الأحداث هو انتقال الفيروس التاجي إلى حالة عدوى بؤرية طبيعية. في هذه الحالة، يمكن للفيروس العثور على "مضيف" – ناقل له في الطبيعة.
وقال: "عندما ينخفض مستوى المناعة البشرية الجماعي، فسيتوقف عن توفير الحماية، وهو ما سيجعل "الفيروس التاجي" يزهر مرة أخرى في المجتمع البشري – بهذا الشكل يوجد وباء إيبولا"." تاس"
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