Advertisement

صحة

عاد من الإمارات.. تسجيل أول وفاة بجدري القرود في آسيا

Lebanon 24
01-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-976619-637949741311456578.jpg
Doc-P-976619-637949741311456578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الهندية، الاثنين، عن أول وفاة في آسيا يحتمل بأن تكون نتيجة الإصابة بجدري القرود، سجّلت لدى شخص عاد مؤخرا من الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية كيرلا أن الاختبارات التي أجريت للشخص البالغ 22 عاما "أظهرت بأن الرجل كان مصابا بجدري القرود".
Advertisement

وتوفي المواطن الهندي في 30 تموز، بعد نحو أسبوع من عودته من الإمارات ونقله إلى المستشفى. ولم يثبت بعد بأن جدري القرود كان سبب الوفاة.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن وزيرة الصحة الهندية فينا جورج قولها، الأحد، إن "أعراض جدري القرود لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق".

وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرا كبيرا تحت المراقبة، بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.

(الحرة) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-08-01
12:00 | 2022-08-01
10:00 | 2022-08-01
08:00 | 2022-08-01
07:00 | 2022-08-01
05:00 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website