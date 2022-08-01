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صحة
عاد من الإمارات.. تسجيل أول وفاة بجدري القرود في آسيا
Lebanon 24
01-08-2022
|
16:00
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أعلنت السلطات الهندية، الاثنين، عن أول وفاة في آسيا يحتمل بأن تكون نتيجة الإصابة بجدري القرود، سجّلت لدى شخص عاد مؤخرا من الإمارات العربية المتحدة.
وأعلنت وزارة الصحة في ولاية كيرلا أن الاختبارات التي أجريت للشخص البالغ 22 عاما "أظهرت بأن الرجل كان مصابا بجدري القرود".
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وتوفي المواطن الهندي في 30 تموز، بعد نحو أسبوع من عودته من الإمارات ونقله إلى المستشفى. ولم يثبت بعد بأن جدري القرود كان سبب الوفاة.
ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن وزيرة الصحة الهندية فينا جورج قولها، الأحد، إن "أعراض جدري القرود لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق".
وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرا كبيرا تحت المراقبة، بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.
(الحرة)
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