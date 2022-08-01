Advertisement

صحة

أمراض تحفز حدوث احتشاء عضلة القلب

Lebanon 24
01-08-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-976637-637949774666656893.jpg
Doc-P-976637-637949774666656893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الدكتورة ناتاليا تشويتش، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، أن السمنة مرتبطة بخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.
وتشير الأخصائية في مقابلة مع موقع "doctorpiter.ru" إلى أن السمنة ومرض السكري يمكن أن يحفزا الإصابة باحتشاء عضلة القلب. 
Advertisement
 
ووفقا لها هناك عدد من الأمراض تزيد من احتمال إصابة النساء بنسبة 84 بالمئة ، والرجال بنسبة 85 بالمئة باحتشاء عضلة القلب. وقد أدرجت هذه الأمراض وفقا لبيانات نتائج دراسات عالمية.

وتضيف الأخصائية، مرضى السكري هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب.

وتقول، "تتضرر الأوعية الدموية من وفرة السكر في الدم، حيث تتضرر أولا الشعيرات الدموية ومن ثم الشرايين الكبيرة. تفقد هذه الأوعية في البداية مرونتها ونفاذيتها، ولن تعد قادرة على تغذية الأنسجة والأعضاء بصورة كاملة وبالأخص عضلة القلب".

وتنصح الخبيرة، جميع من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم الاهتمام بصحتهم، لأن اللويحات المسببة لتصلب الشرايين تتضرر من تقلبات مستوى ارتفاع ضغط الدم، حيث يتوغل الدم بداخلها ويتخثر مشكلا جلطة دموية. وهذه الجلطة تسد الوعاء الدموي في القلب، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب.

وتضيف، الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة باحتشاء عضلة القلب أيضا.

وتقول، "أظهرت نتائج الدراسات العلمية، أن السمنة مرتبطة بصورة مباشرة بخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب. لأن الشخص الذي يعاني من السمنة والوزن الزائد، تحصل في بنية عضلة قلبه تغيرات لا رجعة فيها".

ووفقا لها، أن تصلب الشرايين وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يساهمان في الإصابة بأمراض القلب، ونمط الحياة الخامل والتدخين يمكن أن يكونا محفزين لاحتشاء عضلة القلب.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-08-02
23:40 | 2022-08-01
16:00 | 2022-08-01
14:00 | 2022-08-01
12:00 | 2022-08-01
10:00 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website