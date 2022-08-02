Advertisement

صحة

قيلولة النهار تتسبب بخطر يهدد حياتكم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-976750-637950123088116104.jpg
Doc-P-976750-637950123088116104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خلصت دراسة طبية أميركية جديدة إلى أن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة بانتظام هم يتعرضون بشكل أكبر للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

 

وقال الدكتور مايكل غراندينر، مدير عيادة طب النوم السلوكي في جامعة "بانر" بولاية أريزونا ان "أخذ قيلولة في حد ذاته ليس ضاراً، إلا أن الكثير من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة قد يفعلون ذلك بسبب قلّة النوم في الليل... وهذا الأمر يرتبط بصحة سيئة ولا تكفي القيلولة لتعويض ذلك".

 

ونقلت شبكة CNN الأميركية الدراسة الحديثة التي استندت في نتائجها إلى تجربة شملت عدداً كبيراً من الأشخاص ممن يأخذون قيلولة خلال النهار وتبين أنهم أكثر عرضة بنسبة 12% للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بسكتة دماغية مقارنةً بالأشخاص الذين لم يمارسوا هذه العادة.

 

وتوصل الباحثون الى أنه إذا كان الشخص دون سنّ الـ 60، فإن القيلولة في معظم الأيام تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20% مقارنةً بالأشخاص الذين لا يأخذون قيلولة.

 

وأثبتت النتائج صحتها حتى بعد استبعاد الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل مرضى السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم الحالي، وارتفاع الكوليسترول، واضطرابات النوم، والذين يعملون في نوبات ليلية.

 

وقالت الدكتورة فيليس زي، مديرة مركز طب النوم والجراحة في جامعة شيكاغو: ”أظهرت النتائج أن القيلولة تزيد من حدوث ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، بعد تعديل أو مراعاة العديد من المتغيرات المعروفة بأنها مرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية".

(لها)

Advertisement
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2022-08-02
05:00 | 2022-08-02
02:00 | 2022-08-02
23:40 | 2022-08-01
23:00 | 2022-08-01
16:00 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website