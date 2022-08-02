الكاكاو يقلل ضغط الدم وتصلب الشرايين.. في حالة واحدة فقط!

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توصلت دراسة جديدة من جامعة سري البريطانية إلى أن الكاكاو يقلل فقط من ضغط الدم وتصلب الشرايين عند ارتفاعه، وفقا لما نشره موقع "نيورو ساينس" Neuroscience News.سبق أن تم اكتشاف احتواء مسحوق الكاكاو على مركب الفلافانول الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين مثل بعض أدوية ضغط الدم. ولكن مازال مدى فعالية الفلافانول في خفض ضغط الدم في الحياة اليومية غير معروف، خاصة أن الدراسات السابقة التي تم إجراؤها في هذا المجال كانت في ظروف تجريبية محكومة بإحكام.يقلل بحث "جامعة سري" الجديد من المخاوف من أن الكاكاو كعلاج لارتفاع ضغط الدم يمكن أن يشكل مخاطر صحية عن طريق خفض ضغط الدم عندما لا يكون مرتفعًا، مما يمهد الطريق لاستخدامه المُحتمل في الاختبارات السريرية.ففي أول دراسة من نوعها، شرع الباحثون في التحقيق في استخدام مركبات الفلافانول، وهو مركب موجود في الكاكاو، في خفض ضغط الدم وتصلب الشرايين لدى الأفراد خارج الإعدادات السريرية.