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صحة
غذاء "رائع" يقلل من التهاب المفاصل.. وهذا أفضل وقت لتناوله
Lebanon 24
02-08-2022
|
23:00
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رغم عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض. ووفقا لأحد الخبراء، يمكن لنوع معين من زيت الطهي القيام بذلك.
وفي حديثه مع موقع "إكسبريس" البريطاني، قال ساس بارساد، مؤسس The Gut Co: "زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر، لأنه أقل أشكال زيت الزيتون معالجة، يعد رائعا في تقليل الالتهاب".
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وأضاف أن تناوله في وقت معين من اليوم يمكن أن يزيد من فوائده. وأوضح: "من الأفضل تناوله أول شيء في الصباح، حيث يسهل امتصاصه بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء بهذه الطريقة. و15 مليلترا ستكون كافية. ويمكن لإضافة بعض الليمون أن يجعله شهيا أكثر، بينما يتمتع جسمك أيضا بالفوائد الصحية لعصير الليمون أيضا".
وأوصى بارساد ببعض الأطعمة الأخرى للمساعدة في هذه الحالة، مشيرا: "ألم المفاصل عادة ما يكون من أعراض الالتهاب في الجسم، لذا للحد من ذلك، يجب تناول الأطعمة التي تقلل الالتهاب".
وشرح أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تعمل على تقليل البروتينات الالتهابية في الجسم وكذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.
ويمكن العثور على أوميغا 3 في العديد من أسماك المياه الباردة مثل التونة والسلمون والسردين والمكسرات والبذور، أو يمكن تناول مكمل غذائي يومي.
ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه الملونة أن تفعل المعجزات أيضا في علاج الالتهابات التي تسبب آلام المفاصل.
وتابع: "التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد المعروف باسم الأنثوسيانين، لذا فهو خيار رائع إذا كنت تبحث عن القضاء على المفاصل المؤلمة".
وهشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث تصيب ما يقرب من تسعة ملايين شخص.
وتعد هشاشة العظام أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، وفي البداية يضعف الغضروف الناعم للمفصل، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة ويؤدي إلى الألم والتصلب. وهو يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين.
ويتمثل النوع الثاني الأكثر شيوعا من التهاب المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي يحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، ما يسبب الألم والتورم.
(روسيا اليوم)
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