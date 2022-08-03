مئة شخص في العالم يعانون منها.. ما هي متلازمة "شعر الممسحة"؟

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تم تشخيص طفلة بريطانية يبدو شعرها كأنه ممسحة، بأنها واحد من 100 شخص فقط في العالم يعانون من "متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط بشكل مسطح"، والتي يطلق عليها أيضًا متلازمة "الشعر الزجاجي المغزول" ويشار إليها اختصارًا بـUHS، وفقًا لما نشرته مجلة "نيوزويك" Newsweek الأميركية.تبلغ ليلى ديفيس من العمر 18 شهرًا ويتحدى شعرها الأشقر الفاتح كل محاولات التمشيط بشكل مستقيم. بحسب ما ذكرته الأم شارلوت ديفيس، 28 عامًا، فإن ابنتها تم تشخيصها رسميًا بمتلازمة UHS، وهي حالة تتميز بشعر جاف ومتجعد لا يمكن تمشيطه بشكل مسطح.تتطور متلازمة UHS في مرحلة الطفولة، غالبًا بين الرضاعة وسن 3 سنوات، ولكن يمكن أن تظهر في وقت متأخر حتى سن 12 عامًا، وتتحسن عادة في مرحلة المراهقة.يميل الأطفال الذين يصابون به إلى أن يكون لون شعرهم فاتحًا.