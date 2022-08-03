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صحة

3 أنواع من آثار كورونا طويلة المدى.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:00
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خلص باحثون بريطانيون إلى وجود ثلاثة "أنواع" من آثار كورونا طويلة المدى.
وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن الخبراء من كلية كينجز لندن قالوا إنه يبدو أن هناك ثلاثة " أنواع فرعية" من هذه الحالة، وكل نوع له مجموعة أعراض خاصة به.
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تقسيم لثلاث مجموعات
وقام الباحثون بفحص 1459 شخصاً يعانون من آثار كورونا طويلة المدى، حيث تم تحديد هذه الحالة على أنها المعاناة من أعراض كورونا لما لا يقل عن 84 يوماً بعد الاصابة بالفيروس.
وتوصلت النتائج المبدئية للدراسة، التي نُشرت في موقع ميد ريكسيف الإلكترونية للابحاث العلمية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار كورونا طويلة المدى ينقسمون لثلاث مجموعات رئيسية.
وتتضمن المجموعة الأولى الذين يعانون من أعراض عصبية تشمل الارهاق وضباب الدماغ والصداع، وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعاً بين من أصيبوا بسلالتي ألفا ودلتا.
ويعاني أفراد المجموعة الثانية من أعراض تنفسيه تشمل آلم في الصدر وعدم قدرة على التنفس، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعاً بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال موجة التفشي الأولى.
ويعاني أفراد المجموعة الثالثة من مجموعة متنوعه من الأعراض تشمل خفقات في القلب وآلم في العضلات وتغيرات في البشرة والشعر.
وقالت كبيرة الباحثين الذين قاموا بالدراسة كلير ستيفنز: "هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن أعراض ما بعد الإصابة بكورونا ليست حالة واحدة، ولكن يبدو أنها عدة أنواع فرعية". وأضافت "فهم الأسباب الجذرية لهذه الأنواع الفرعية ربما يساعد في التوصل لاستراتيجيات للعلاج".
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