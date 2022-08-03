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صحة
الافراط في تناول الجعة... ما مدى خطورته على الرجال؟
Lebanon 24
03-08-2022
|
08:00
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أعلن الدكتور سيرغي أوبلوشكو، خبير التغذية الروسي، أن الرجال الذين يفرطون بتناول الجعة قد يعانون من انحسار الرغبة الجنسية ونمو الثديين.
ويشير الخبير في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن ما يشاع عن فوائد الجعة عند تناولها بكميات صغيرة، ليس سوى خرافات وأوهام. لأن مشروب الجعة مصدر لكمية كبيرة من السوائل والسعرات الحرارية، وهما يشكلان خطورة على الصحة.
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ويقول، "الشخص الذي يتناول كمية كبيرة من الجعة بصورة دورية منتظمة، يمكن أن يعاني من الوذمة ومن مشكلات في القلب. وهناك حالة يطلق عليها فرط حجم الدم (Hypervolemia)، وهذه تحصل عندما تكون كمية الدم في الجسم كبيرة جدا، لأن السوائل الزائدة تدخل إلى الدم، ما يشكل عبئا خطيرا على القلب.. كما أن السعرات الحرارية السائلة الموجودة بنسبة عالية في الجعة، هي من أسباب زيادة الوزن. لأن الإنسان لا يعتبر المشروبات المحتوية على سعرات حرارية كطعام، و لا يدرك أن السعرات الحرارية في قنينة جعة تعادل السعرات الحرارية في نصف لوح من الشوكولاتة".
ويضيف، غالبا ما يظهر كرش الجعة لدى الرجال الذين يتناولونها بانتظام، وهذا يدل قبل كل شيء على زيادة في الدهون الحشوية الموجودة في تجويف البطن وتغلف جميع الأعضاء الداخلية. وتعتبر الدهون الحشوية من أخطر عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من مرض السكري.
ويشير الخبير، إلى أن الجعة تحتوي على كمية كبيرة من المواد التي يشبه تركيبها الكيميائي تركيب الهرمونات الجنسية الأنثوية. لذلك يلاحظ انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال الذين يفرطون بتناول الجعة، وتطور العلامات الأنثوية لديهم مثل تضخم الثدي."إزفيستيا"
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