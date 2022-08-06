لماذا علامات سرطان البروستات المبكرة ليست واضحة كما يعتقد الرجال؟

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حذر أطباء من أن تركيز NHS على الأعراض البولية عند الذكور قد يعيق الجهود المبذولة للكشف عن سرطان البروستات مبكرا.وقال باحثون من جامعة كامبريدج إنه لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بين سرطان البروستات وحجم البروستات أو مشاكل التبول.ومع ذلك، يضيف الخبراء أن النصائح الصحية الرسمية غالبا ما تعزز هذا الرابط، ما قد يؤدي إلى منح الرجال إحساسا زائفا بالأمان. إنهم يريدون تحسين الوعي بأن المرض قد لا تظهر عليه أعراض في مراحله المبكرة ويقولون إن المزيد من الرجال يجب أن يتقدموا لإجراء الاختبارات.ويتضمن أهم أعراض سرطان البروستات على موقع NHS: "الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبا أثناء الليل"، يليه "الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض" و"صعوبة في البدء في التبول".ويجادل الباحثون، الذين يكتبون في مجلة BMC Medicine، بأن "التصور العام القوي" بأن الأعراض البولية عند الذكور هي مؤشر رئيسي لسرطان البروستات "قد تعيق بشكل خطير الجهود المبذولة لتشجيع التقديم المبكر".ويتابع: "ندعو إلى رسائل واضحة قوية مفادها أن سرطان البروستات مرض صامت خاصة في المراحل القابلة للشفاء ويجب على الرجال التقدم للاختبار بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا".