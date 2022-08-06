29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا علامات سرطان البروستات المبكرة ليست واضحة كما يعتقد الرجال؟
Lebanon 24
06-08-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر أطباء من أن تركيز NHS على الأعراض البولية عند الذكور قد يعيق الجهود المبذولة للكشف عن سرطان البروستات مبكرا.
وقال باحثون من جامعة كامبريدج إنه لا يوجد دليل على وجود علاقة سببية بين سرطان البروستات وحجم البروستات أو مشاكل التبول.
Advertisement
ومع ذلك، يضيف الخبراء أن النصائح الصحية الرسمية غالبا ما تعزز هذا الرابط، ما قد يؤدي إلى منح الرجال إحساسا زائفا بالأمان. إنهم يريدون تحسين الوعي بأن المرض قد لا تظهر عليه أعراض في مراحله المبكرة ويقولون إن المزيد من الرجال يجب أن يتقدموا لإجراء الاختبارات.
ويتضمن أهم أعراض سرطان البروستات على موقع NHS: "الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبا أثناء الليل"، يليه "الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض" و"صعوبة في البدء في التبول".
ويجادل الباحثون، الذين يكتبون في مجلة BMC Medicine، بأن "التصور العام القوي" بأن الأعراض البولية عند الذكور هي مؤشر رئيسي لسرطان البروستات "قد تعيق بشكل خطير الجهود المبذولة لتشجيع التقديم المبكر".
ويتابع: "ندعو إلى رسائل واضحة قوية مفادها أن سرطان البروستات مرض صامت خاصة في المراحل القابلة للشفاء ويجب على الرجال التقدم للاختبار بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا".
المصدر:
روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة
ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟
Lebanon 24
ضريبة سنوية على "الطاقة الشمسية"؟
01:45 | 2022-08-06
06/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
Lebanon 24
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
12:40 | 2022-08-06
06/08/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمايوه أسود ووضعية مُثيرة.. مُشتركة برنامج "نقشت" حديث المواقع بآخر ظهور لها وتُفاجئ الجمهور برشاقتها (صور)
Lebanon 24
بمايوه أسود ووضعية مُثيرة.. مُشتركة برنامج "نقشت" حديث المواقع بآخر ظهور لها وتُفاجئ الجمهور برشاقتها (صور)
04:06 | 2022-08-06
06/08/2022 04:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع في لبنان يؤلم نجمة "باب الحارة".. ما حصل مأسوي جداً!
Lebanon 24
حادث مروّع في لبنان يؤلم نجمة "باب الحارة".. ما حصل مأسوي جداً!
05:58 | 2022-08-06
06/08/2022 05:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
15:13 | 2022-08-06
06/08/2022 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-08-06
3 عادات بسيطة تساعد على خفض الإصابة بالخرف.. ما هي؟
08:00 | 2022-08-06
للتأكد من خلو اللحوم من مواد مسببة للسرطان.. اعتمدوا هذه الطريقة
05:00 | 2022-08-06
إذا كنت تعاني من أمراض القلب.. تجنب هذه المشروبات
02:00 | 2022-08-06
لهذا السبب يجب أن يؤخذ فحص الضغط من الذراعين
00:59 | 2022-08-06
فحص سريع يكتشف أمراض السرطان والقلب.. اليكم آخر ما توصل اليه العلم
16:00 | 2022-08-05
دراسة: 1 من كل 8 متعافين من كورونا يعانون إحدى هذه الأعراض
فيديو
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
07/08/2022 02:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
07/08/2022 02:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اكتشافها ان خطيبها السابق على علاقة غرامية بصديقتها.. قتلته في الشارع (صور وفيديو)
Lebanon 24
بعد اكتشافها ان خطيبها السابق على علاقة غرامية بصديقتها.. قتلته في الشارع (صور وفيديو)
05:00 | 2022-08-06
07/08/2022 02:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact