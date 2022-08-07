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صحة

فوائد لا تخطر على للبال للجلوس أمام البحر!

Lebanon 24
07-08-2022 | 00:02
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يحرص الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف على الذهاب إلى المناطق الساحلية لقضاء بعض الوقت أمام البحر، لتناول الأطعمة المثلجة وممارسة بعض الألعاب المائية وغيرها من الأنشطة التي يحرصون على ممارستها، لكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن الجلوس أمام البحر يعود بفوائد مختلفة على الإنسان والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "lifehack".
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اكتشاف الذات
يشعر الكثير من الناس بالسعادة والاستمتاع عند الجلوس بمفردهم أمام البحر، كما يساعدهم ذلك على التأمل وترتيب أفكارهم وفهم أنفسهم بشكل أوضح، واكتشاف مواطن ضعفهم وقوتهم ويحددون أهدافهم في الحياة ليحققونها على أرض الواقع.

الشعور بالاسترخاء
الجلوس على الرمال أثناء مشاهدة الأمواج المتلاطمة يساعد على الشعور بالسلام والاسترخاء، ما يساعده على التوصل لحلول مختلفة لمشاكله التى يعانى منها.


التطهير العميق للجسم والروح
يساعد هواء البحر المالح على استنشاق الرئتين لهواء نظيف ونقي كما تساعد ممارسة السباحة في الماء المالح على تجديد البشرة، كما أن المشي على الشاطئ الرملي لفترة طويلة دون ارتداء حذاء، يساعد على تقشير القدمين بطريقة طبيعية.


ممارسة التأمل
يساعد الجلوس أمام البحر على ممارسة تمارين التأمل، التي تعمل على التخلص من الطاقة السلبية بالجسم واكتساب طاقة إيجابية.

 
الحصول على قسط كافٍ من النوم
الاستماع بصوت الأمواج ومشهد إيقاعها الرتيب يساعد على الشعور بالراحة، والحصول على نوم عميق، ما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية.
 
(اليوم السابع)

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