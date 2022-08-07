29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
فوائد لا تخطر على للبال للجلوس أمام البحر!
Lebanon 24
07-08-2022
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحرص الكثير من الأشخاص خلال فصل الصيف على الذهاب إلى المناطق الساحلية لقضاء بعض الوقت أمام البحر، لتناول الأطعمة المثلجة وممارسة بعض الألعاب المائية وغيرها من الأنشطة التي يحرصون على ممارستها، لكن الذي لا يعلمه الكثيرون أن الجلوس أمام البحر يعود بفوائد مختلفة على الإنسان والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "lifehack".
Advertisement
اكتشاف الذات
يشعر الكثير من الناس بالسعادة والاستمتاع عند الجلوس بمفردهم أمام البحر، كما يساعدهم ذلك على التأمل وترتيب أفكارهم وفهم أنفسهم بشكل أوضح، واكتشاف مواطن ضعفهم وقوتهم ويحددون أهدافهم في الحياة ليحققونها على أرض الواقع.
الشعور بالاسترخاء
الجلوس على الرمال أثناء مشاهدة الأمواج المتلاطمة يساعد على الشعور بالسلام والاسترخاء، ما يساعده على التوصل لحلول مختلفة لمشاكله التى يعانى منها.
التطهير العميق للجسم والروح
يساعد هواء البحر المالح على استنشاق الرئتين لهواء نظيف ونقي كما تساعد ممارسة السباحة في الماء المالح على تجديد البشرة، كما أن المشي على الشاطئ الرملي لفترة طويلة دون ارتداء حذاء، يساعد على تقشير القدمين بطريقة طبيعية.
ممارسة التأمل
يساعد الجلوس أمام البحر على ممارسة تمارين التأمل، التي تعمل على التخلص من الطاقة السلبية بالجسم واكتساب طاقة إيجابية.
الحصول على قسط كافٍ من النوم
الاستماع بصوت الأمواج ومشهد إيقاعها الرتيب يساعد على الشعور بالراحة، والحصول على نوم عميق، ما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
Lebanon 24
الترقّب كبير.. سعر الدولار قد يهبطُ في هذا التّاريخ!
12:40 | 2022-08-06
06/08/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
Lebanon 24
إستنفار إسرائيلي طارئ بسبب لبنان.. ماذا يجري الآن في عرض البحر؟
15:13 | 2022-08-06
06/08/2022 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "خبيثة" لباسيل يفضحها نائب مقرّب منه.. هذا ما يُحضّره!
Lebanon 24
خطة "خبيثة" لباسيل يفضحها نائب مقرّب منه.. هذا ما يُحضّره!
12:53 | 2022-08-06
06/08/2022 12:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"
Lebanon 24
ردّ من وزارة الطاقة بشأن "ضريبة الطاقة الشمسية".. وتعقيب من "لبنان24"
13:45 | 2022-08-06
06/08/2022 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أماكنٌ لن تتخيّل أنّها موجودةٌ في لبنان!
Lebanon 24
أماكنٌ لن تتخيّل أنّها موجودةٌ في لبنان!
02:30 | 2022-08-07
07/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2022-08-07
ما سبب عدم دخول الاطفال المصابين بـ"كورونا" للمستشفيات بنسبة كبيرة؟
05:00 | 2022-08-07
دراسات "السرطان" وبيناتها... هذا ما حذر منه الباحثون
02:00 | 2022-08-07
الطقس الحار... هل يؤثر على فعالية الادوية؟
23:00 | 2022-08-06
ما حقيقة ان النظام الغذائي الخالي من الغلوتين يُنقص الوزن؟
14:00 | 2022-08-06
لماذا علامات سرطان البروستات المبكرة ليست واضحة كما يعتقد الرجال؟
11:00 | 2022-08-06
3 عادات بسيطة تساعد على خفض الإصابة بالخرف.. ما هي؟
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
07/08/2022 15:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
07/08/2022 15:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
07/08/2022 15:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact