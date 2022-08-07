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صحة

بعض الأغذية تساعدك على التخطيط والعمل... ما هي؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 14:00
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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن يرتبط بمعدل أسرع للتدهور المعرفي.

ومن أمثلة الأطعمة عالية المعالجة الوجبات الجاهزة ووجبات الميكرويف المجمدة والشعيرية سريعة التحضير.

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وفحص الباحثون النظم الغذائية والإدراك لأكثر من 10 آلاف من البالغين في منتصف العمر وكبار السن في البرازيل، وذلك لمدة تصل إلى 10 سنوات، وشملت الدراسة الرجال والنساء.

القدرة على التخطيط والتنفيذ والعمل
ووجدت الدراسة أن البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة عالية المعالجة كان لديهم انخفاض أسرع بنسبة 25% في "وظيفتهم التنفيذية" -وهي قدرتهم على التخطيط والتنفيذ والعمل- من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من الأطعمة المصنعة.

من جهتها، قالت مؤلفة الدراسة كلوديا سوموتو إنه بغض النظر عن مقدار السعرات الحرارية وكمية الطعام الصحي الذي يحاول تناوله الإنسان فإن الطعام فائق المعالجة ليس جيدا لصحة الدماغ والإدراك.

وكانت دراسة حديثة أخرى نشرتها الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب وجدت أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

اللحوم المصنعة
يشار إلى أن الأطعمة عالية المعالجة تحتوي على القليل من المكونات الكاملة (الحبوب الكاملة)، وتحتوي غالبا على نكهات أو ألوان أو إضافات أخرى، وتشمل الخبز الأبيض والبسكويت والمقرمشات والآيس كريم والحلوى والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة المقلية واللحوم المصنعة."الجزيرة" 
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