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صحة

أسوأ 5 أطعمة يمكن أن تلحق الضرر بكليتيك.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-08-2022 | 11:00
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تلعب الكلى دورا محوريا في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم. كما أنها تساعد في الحفاظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن في دمائنا، وهو أمر ضروري لصحة جيدة. ومع ذلك، فإن أسلوب الحياة غير اللائق الذي يتكون من خيارات غذائية غير صحية يمكن أن يعيق صحة الكلى وعملها.
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إليك بعض المواد الغذائية التي يجب التوقف عن تناولها بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".
 
1.اللحوم المصنعة
تشكل اللحوم المصنعة مثل النقانق والهوت دوغ والبرغر تهديدا كبيرا لصحة الكلى. فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وقد يؤدي تناول الصوديوم الزائد بشكل منتظم إلى زيادة ضغط الدم وخلق ضغط إضافي على كليتيك.
تشير الأبحاث أيضا إلى أن تناول بروتين حيواني أكثر من البروتين النباتي قد يزيد من معدل تطور مرض الكلى.
 
2. المشروبات الغازية
تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر ليس لها قيمة غذائية. تضيف هذه المشروبات السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن. وجدت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية مرتبط بحالات صحية مثل هشاشة العظام (حيث تصبح العظام ضعيفة وهشة) وأمراض الكلى ومتلازمة التمثيل الغذائي ومشاكل الأسنان.
 
3. الوجبات المجمدة
أظهرت الدراسات أن الأطعمة المصنعة مثل الوجبات المجمدة ووجبات العشاء في الميكروويف قد تساهم في الإصابة بمرض السكري من النوع 2. 
 
4. البطاطس المقلية
يجب تجنب الأطعمة المقلية لحماية قلبك وكليتيك من الأمراض. تحتوي البطاطس أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يُنصح بتقليله إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض الكلى.
 
5. المايونيز
قد يؤدي تناول المايونيز الذي تضيفه إلى السلطات أو السندويشات إلى تدهور قيمة وجباتك الصحية المليئة بالخضروات.
 
(سبوتنيك) 
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