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صحة

اكتشاف فيروس جديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر!

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:00
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اكتشف علماء من الصين وسنغافورة نوعا جديدا من فيروس الجينات الذي يمكن أن يصيب البشر والحيوانات على حد سواء.  

وبحسب البوابة المعلوماتية الصينية "بينباي"، يطلق على النوع الجديد اسم "فيروس لاني"، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية.
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 ونُقل عن علماء صينيين تسجيل ما مجموعه 35 شخصا من المصابين بالفيروس الجديد في مقاطعتي شاندونغ وخنان الصينيتين.
المصدر: روسيا اليوم
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