هذا ما يفعله شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا

أكدت دراسة جديدة على أهمية تناول الشاي الأخضر، حيث إنه بالإضافة إلى كونه مشروبًا لذيذًا، فإن كوبا واحدا منه يحتوي على جرعة كبيرة من الفوائد الصحية، تشمل الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان والمساعدة في إدارة مرض السكري بالإضافة إلى تحسين النوم وتعزيز الإبداع. كما أن هناك العديد من الأسباب المؤكدة لتناول كمية كبيرة من الشاي الأخضر يوميًا، وفقا لما نشره موقع Eating Well.
وبحسب دراسة تم نشرها في دورية Current Developments in Nutrition، فان تناول 5 اكواب من الشاي الاخضر يوميا تؤدي الى:
تقليل التهاب الأمعاء
تبين أن مستخلص الشاي الأخضر يخفض نسبة السكر في الدم مع تقليل التهاب الأمعاء والنفاذية بين الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي والذين لا يعانون منها.
تحسين سلامة الأمعاء
تتجلى أهمية صحة الأمعاء للبشر من خلال أبحاثنا وتشير إلى أن العوامل الغذائية مثل الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر عدم تحمل الغلوكوز عن طريق الحد من التهاب الأمعاء وتحسين سلامة الأمعاء".