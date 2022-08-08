هذا ما يفعله شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا

أكدت دراسة جديدة على أهمية تناول الشاي الأخضر، حيث إنه بالإضافة إلى كونه مشروبًا لذيذًا، فإن كوبا واحدا منه يحتوي على جرعة كبيرة من الفوائد الصحية، تشمل الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان والمساعدة في إدارة مرض السكري بالإضافة إلى تحسين النوم وتعزيز الإبداع. كما أن هناك العديد من الأسباب المؤكدة لتناول كمية كبيرة من الشاي الأخضر يوميًا، وفقا لما نشره موقع Eating Well.

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وبحسب دراسة تم نشرها في دورية Current Developments in Nutrition، فان تناول 5 اكواب من الشاي الاخضر يوميا تؤدي الى: