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صحة

ما فائدة المشي لمدة دقيقتين بعد تناول الوجبة الغذائية؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:00
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وجدت دراسة أن الذهاب في نزهة قصيرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم ويبعد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

ويقول الخبراء إن الحركة من 60 إلى 90 دقيقة بعد تناول الطعام هو الأمثل لأنه في هذا هو الوقت تصل مستويات السكر في الدم إلى الذروة ما يسمح للعضلات بامتصاص الوقود من الطعام.
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ويجب أن يهدف الأشخاص إلى التنزه لمدة 15 دقيقة، ولكن حتى "المشي الصغير" لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق يقدم بعض الفوائد، كما يضيفون.

 
(روسيا اليوم)
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