Advertisement

صحة

بعض المواد الغذائية تساعد على تنظيف الجسم من السموم... ما هي؟

Lebanon 24
09-08-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-979100-637956297425190145.jpg
Doc-P-979100-637956297425190145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنصح البروفيسورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، بتناول خضروات الفصيلة الصليبية لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة.

وتشير البروفيسورة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن تنظيف الجسم من السموم سيتم بصورة طبيعية في حالة تناول بعض الأطعمة بصورية منتظمة.
Advertisement

وتضيف، إن تناول أطعمة غير صحية وتعاطي المشروبات الكحولية، يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية خطيرة. لذلك فإن الاعتماد على منظومة طبيعية لتنظيف الجسم من السموم، ستكون من دون مضاعفات وآثار جانبية.

وتقول، "عندما يحتاج الإنسان إلى عمل منظومة إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية بعد الإفراط بتناول الكحول مثلا، عليه تناول الكثير من خضروات الفصيلية الصليبية- البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ والرشاد المزروع وغيرها. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت".

وتضيف موضحة، الكبريت يضمن امتصاص البروتينات وهو من مكونات إنزيم الكبد غلوتاتيون، الذي يلعب دورا مهما في إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه في الصيف تزداد حالات التسمم الغذائي، نتيجة عدم تخزين الأطعمة أو طهيها بصورة صحيحة، ومن أجل تحييد هذه الحالات الخطرة يجب استخدام الثوم والبصل الطازج.

وتقول، "بالإضافة إلى خصائصهما المفيدة الأخرى، يحتويان على مضادات حيوية طبيعية، تضمن الوقاية من الالتهابات في الجهاز الهضمي. وهذا مفيد جدا في فصل الصيف بصورة خاصة، عندما تباع خضروات ملوثة ولم تغسل جيدا، وكذلك تناول الأطعمة التي تباع على الطرق مثل اللحوم المشوية والكباب وغيرها، ما يؤدي إلى تغير ميكروبيوم الأمعاء وتحفيز عملية الالتهابات في الجهاز الهضمي"."نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2022-08-09
16:00 | 2022-08-09
14:00 | 2022-08-09
12:00 | 2022-08-09
08:00 | 2022-08-09
07:00 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website