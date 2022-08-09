تحذير: قلة النوم قد تكون أخطر مما تتوقعون

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قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قلة ‫النوم تؤذي القلب وترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي ‫يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.‫وأوضحت المؤسسة أن قلة النوم تؤدي إلى حدوث عمليات التهابية في الجسم؛ ‫إذ تتشكل جزيئات الأكسجين العدوانية المعروفة باسم "الجذور الحرة" التي تهاجم الخلايا والأنسجة؛ مما يؤدي إلى الإصابة ‫بتصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من أمراض القلب ‫والأوعية الدموية.‫وبالإضافة إلى مشاكل القلب، تؤدي قلة النوم أيضا إلى التعب والإرهاق ‫وضعف التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.‫ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص على أخذ قسط كاف من النوم بمعدل لا يقل ‫عن 6 ساعات ليلا.وللتمتع بنوم هانئ ينبغي تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين فقط في المساء وعدم شرب القهوة قبل الذهاب إلى الفراش بـ4 ‫ساعات على الأقل.‫ومن المهم أيضا الذهاب إلى الفراش في الوقت نفسه تقريبا كل ليلة، كما ‫ينبغي أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة. وتساعد ‫طقوس النوم المنتظمة -مثل تمارين التنفس أو الاستماع إلى الموسيقى ‫الهادئة أو التأمل- على الهدوء والنوم بشكل أفضل.‫علاوة على ذلك، ينبغي تجنب الأجهزة الإلكترونية -مثل الكمبيوتر أو ‫الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية- في وقت متأخر من المساء. "الجزيرة"