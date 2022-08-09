لإنقاص وزنك.. أضف هذه المكونات للماء الخاص بك

أحد أهم عناصر تعزيز الصحة الجيدة هو شرب كمية كافية من الماء حيث يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمنحك الطاقة، ويحسن بشرتك، ويقلل الانتفاخ، وغير ذلك الكثير.



كما أنه يمكن أن يكون أيضاً أداة مهمة لمن يحاولون إنقاص الوزن، وفق اختصاصية التغذية وعضو مجلس الخبراء الطبيين في موقع Eat this Not That، ليزا يونغ. فقد أوضحت أن هناك أربعة من أفضل الطرق لشرب المياه بالنكهات الطبيعية، والتي ستجعل من السهل علينا تناولها مع تعظيم إمكاناتها كأداة لفقدان الوزن.

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الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي المضاد للأكسدة، وهناك العديد من الفوائد الصحية للحصول على ما يكفي من فيتامين سي، ولكن عدم الحصول على ما يكفي منه قد يكون مرتبطاً أيضاً بالوزن. واقترحت الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrition & Metabolism (لندن) أن النساء اللائي يعانين من نقص فيتامين C مرتبطات بقياسات السمنة وزيادة الوزن الشديدة أو المرضية.

الخيار

في موازاة ذلك، قالت خبيرة التغذية إن الخيار غني بالمياه ومنخفض في السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد أيضا كمدر للبول والتخلص من احتباس السوائل. وعلاوة على ذلك، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، فإن تناول الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة قد يرتبط بفقدان الوزن.

النعناع

النعناع هو واحد من 39 نباتاً تم الإبلاغ عنها في طب الأعشاب الفلسطيني التقليدي (TAPHM) لاستخدامها في إنقاص الوزن.

التفاح والتوت

ومن المكونات التي يمكن إضافتها إلى الماء الخاص بك، التفاح والتوت فهذه الفاكهة أيضاً تشكل مزيجاً قوياً عند إضافتها إلى الماء.

وأوضحت يونغ أن التفاح والتوت غنيان بالألياف ومنخفضان في السعرات الحرارية وكلاهما من الصفات التي تكمل فقدان الوزن.

(العربية)