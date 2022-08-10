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صحة

للاستفادة من فوائد العصير.. ابتعدوا عن هذه الأخطاء

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:00
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يحرص بعض الأشخاص على شرب العصير، للاستفادة من مزاياه الغذائية، لا سيما أنه تحضيره يجري بفواكه أو خضار طازجة، لكن هذا المشروب الشعبي، يتطلب مراعاة جملة من الشروط، حتى لا يصبح مؤذيا للصحة.


وبحسب موقع "ذا هيلث سايت"، فإن أول خطأ يرتكبه من يحضرون العصير هو إضافة السكر والمحليات، في حين أن المطلوب من وجهة النظر الصحية هو الاستعانة بفواكه حلوة طبيعيا.
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الخطأ الثاني: عند تحضير عصير مما يعرف الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والملفوف، لا يجب مزج خضار التي لا تتلاءم مع بعضها البعض، لأنه عندئذ، قد يصبح المذاق مرا.

الخطأ الثالث: يفضل عدم الاستعانة بالعصارة الكهربائية لأن الحرارة الناجمة عن الآلة وقوتها تؤديان إلى تلف عناصر غذائية مفيدة.

الخطأ الرابع: ان تحضير العصير وتركه في الثلاجة إلى وقت لاحق، يقلل من قيمته الغذائية، حتى وإن كان المشروب يظل صالحا لمدة تصل إلى 24 ساعة.
الخطأ الخامس: عصر بعض الفواكه دون إزالة بذورها، وهذا الأمر مشوب بالخطر لأن بذور بعض الثمار تحتوي على مواد ضارة تعرف بـ"السموم السيانوجينية".
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