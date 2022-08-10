الأسنان الصفراء مزعجة... تعرّف لأسباب ظهورها بالتفاصيل

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على الرغم من أن مشكلة اصفرار الأسنان ليست مُلحَّة ولا تشكل خطراً على الصحة مثل حالات الأسنان الأخرى، فإنها قد تكلفك ثقتك بنفسك ومشكلة المظهر العام أمام الآخرين.لحسن الحظ، يمكنك التخلص من الأسنان الصفراء بكل بساطة بتغيير بعض العادات، مثل تغيير ما تأكله وتشربه، مع اتباع روتين العناية بالفم بشكل صحيح، وقد تستفيد حتى من علاج التبييض من قِبَل طبيب أسنانك إذا كان طبيبك يراه مناسباً.فيما يلي سبعة أسباب شائعة تؤدي لاصفرار الأسنان هي عصارة خبرات خبير الأسنان الدكتور كيث براسي:من منا لا يستمتع ببعض الملذات مثل الشوكولاتة، أو صلصة المعكرونة، أو المشروبات الغازية الداكنة، أو حتى الكاري، وصوص الصويا، وغيرها.ولكن تلك الملذات التي تدوم لبضع دقائق، يمكن أن تترك أثراً يدوم لسنين، في الواقع تلك الأطعمة والمشروبات هي الأقرب لتلطيخ أسنانك، وبالطبع لن يكون من السهل التخلي عن جميع مأكولاتك المفضلة بشكل نهائي، لمجرد التمتع بابتسامة بيضاء لؤلؤية.يمكنك أن تركز بدلاً من ذلك على تنظيف أسنانك بالفرشاة وخيط الأسنان، سريعاً بعد التمتع بوجبتك المفضلة من هذه الأشياء.ومن الطبيعي تماماً أن تلطخ الأطعمة والمشروبات أسنانك بمستويات معينة، ولا يمكن تجنب هذا الأمر عند اعتماد نظام غذائي صحي ومتنوع". ولهذا عليك تقليل الأضرار قدر الإمكان، عن طريق تنظيف أسنانك بعدها مباشرةً. وربما يمكنك أن تخطط للحصول على جلسات احترافية لتبييض أسنانك مستقبلاً بصورةٍ منتظمة.يقول كيث إنه من المهم أن ينظف المرء أسنانه بالفرشاة وخيط الأسنان، لكن الأهم هو فعل ذلك بالطريقة الصحيحة، إذ يجب تفريش الأسنان بانتظام لمرتين أو ثلاث مرات يومياً، ولفترةٍ كافية من الوقت لا تقل عن دقيقتين.وربما لن تستطيع استخدام خيط الأسنان بعد كل وجبة خلال النهار، لكن من المهم استخدام الخيط قبل النوم، حتى لا يظل الطعام محتجزاً بين أسنانك لثماني ساعات على الأقل.وتكمن أهمية التنظيف بالخيط، أنه يزيل الجير والبلاك المتراكم بين أسنانك، ويمكن لبكتريا البلاك إذا لم تتم إزالتها تكوين غطاء مصفر على أسنانك وقد يؤدي إلى مزيد من تسوس الأسنان والتهاب اللثة.ربما لا ترغب في إنفاق الوقت والمال من أجل ابتسامةٍ أكثر بياضاً، وإذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فأنصحك بالتوقف عن مقارنة نفسك بالأشخاص الذين يظهرون على التلفاز، أو أي شخص آخر في حياتك ممن يتمتعون بأسنان ناصعة البياض للغاية.ويقول كيث: "توقف عن الإفراط في تحليل أسباب اصفرار أسنانك، إذ لم يولد غالبية أصحاب الأسنان البيضاء الناصعة على هذه الشاكلة أيضاً، بل حصلوا على تبييض احترافي أو خضعوا لعمليات مثل الفينير حتى تظهر أسنانهم بهذه الصورة".هل ظننت حقاً أن التدخين لن يكون مدرجاً على هذه القائمة؟ من المؤكد أن تأثيره السلبي على أسنانك ليس أكثر آثاره الجانبية إثارةً للقلق، لكن دوره في اصفرار الأسنان لا يمكن تجاهله.بمرور الوقت، يتسبب التدخين في تحول الأسنان إلى اللون الأصفر أو حتى البني المصفر، والسبب الرئيسي لتحول لون أسنان المدخنين، هو النيكوتين والقطران الذي يتسرب إلى مينا الأسنان من خلال المسام الصغيرة، مما يؤدي إلى تغير لون الأسنان، ويضيف القطران مسحة بنية على الأسنان بينما يسبب النيكوتين الاصفرار عندما يقترن بالأوكسجين.بالطبع، أفضل طريقة لمنع بقع التبغ على الأسنان، هي عدم البدء بالتدخين في المقام الأول، أو التوقف عن التدخين قبل حدوث المزيد من اصفرار الأسنان.وأن كان ولا بدَّ، يمكن للمدخنين تقليل حدوث اصفرار الأسنان بالحفاظ على نظافة الفم المناسبة.فيجب تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين على الأقل يومياً، لمدة دقيقتين كاملتين، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة يومياً على الأقل. يمكن أن يساعد التنظيف بالفرشاة بعد استخدام التبغ أيضاً في تقليل تلطيخ الأسنان.وإذا كنت غير قادر على تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كل سيجارة، فتأكد من شطف فمك بالماء للمساعدة في إزالة بقايا التدخين، وراجع طبيب أسنانك لإجراء الفحوصات والتنظيفات المنتظمة لوقاية الأسنان والوقوف على مشاكل صحة الفم في مراحلها الأولى.عندما تبدأ في التقدم في السن، يبدأ مينا الأسنان في التآكل، ويكشف عن العاج داخل السن، وهذا العاج له لون مصفر، ستبدأ أسنانك أيضاً في تكوين المزيد من العاج مع تقدمك في العمر، مما يؤدي أيضاً إلى جعل الأسنان أكثر قتامة.وأوضح كيث: "ربما تتقدم في العمر ببساطة. وتزداد مقاومة الأسنان لآليات التبييض الاحترافية مع التقدم في العمر. وتشير الاحتمالات إلى أن صغر السن يُحسّن من النتائج التي ستحصل عليها من عمليات تبييض الأسنان".يحدث أحياناً أن تتكاسل عن عمليات تنظيف الأسنان الروتينية، وارتكبنا جميعاً هذا الخطأ في مرحلةٍ ما، ورغم أن هذا الموضوع يبدو بسيطاً ويمكن تعويضه مرة أخرى في وقت لاحق، لكنه يمكن أن يؤدي إلى تأثيرٍ خطير على صحة أسنانك.بما في ذلك ابتسامتك الناصعة، ويقول كيث: "كثيراً ما يأتينا المرضى في عيادة الأسنان بعد أن تجاهلوا زيارات تنظيف الفم الروتينية، ليعربوا عن قلقهم الشديد حيال درجة لون أسنانهم.