29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
اختفى منذ الثمانينيات.. فيروس يثير القلق ببريطانيا
Lebanon 24
10-08-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل ما شهدته العاصمة لندن من تجدد انتشار فيروس "شلل الأطفال" لأول مرة منذ الثمانينيات، ستطلق بريطانيا حملة لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاحات الوقاية من الفيروس، لمن تقل أعمارهم عن عشر سنوات.
ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروسا لشلل الأطفال في 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن.
Advertisement
ولم يتم رصد أي إصابات حتى الآن لكن في محاولة لاستباق أي تفش محتمل، ستدعو السلطات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح.
وتتباين معدلات التحصين في أنحاء لندن لكنها تظل في المتوسط تحت معدل التغطية البالغ 95 بالمئة، الذي تقترح منظمة الصحة العالمية أنه ضروري لإبقاء شلل الأطفال تحت السيطرة.
لكن قدرة مرض شلل الأطفال على استعادة موطئ قدم، وإن كان محدودا، في كنف منظومة صحية متقدمة، ينذر بأن الفيروس ما يزال قادرا على أن يعود ما دام الطب لم يقض عليه نهائيا.
ويطرح رصد هذه الحالات من شلل الأطفال في بريطانيا أسئلة حول سبب الظهور بالمملكة المتحدة دون غيرها من بلدان أوروبا الأخرى.
وتعتمد بعض اللقاحات على حقن الجسم بنسخ ميتة، أو ضعيفة للغاية، من الفيروسات حتى يتعرف عليها الجهاز المناعي، ويصبح قادرا على تحييدها، في حال حدوث إصابة فعلية بالعدوى.
ويقول خبراء الصحة إنه عندما يكون مستوى التطعيم ضعيفا في مكان ما، فإن الفيروس الذي جرى إضعافه بوسعه أن يعيش لمدة طويلة وربما يتحور وينتقل إلى صيغة أشد فتكا.
ويؤدي الفيروس إلى إصابة 1 من بين كل 200 طفل مصاب بشلل غير قابل للشفاء، بينما يموت ما بين 5 و10 في المئة منهم إذا امتد المرض للجهاز التنفسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر
00:24 | 2022-08-10
10/08/2022 12:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!
Lebanon 24
جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!
01:45 | 2022-08-10
10/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
04:30 | 2022-08-10
10/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
06:05 | 2022-08-10
10/08/2022 06:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقة بين البطريركية المارونية وحزب الله الى الواجهة.. كلام المطران رحمة يشعل سجالا
Lebanon 24
العلاقة بين البطريركية المارونية وحزب الله الى الواجهة.. كلام المطران رحمة يشعل سجالا
01:00 | 2022-08-10
10/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2022-08-10
أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بعد الأربعين.. ما هي؟
14:00 | 2022-08-10
للتخلص من الصداع... اليكم بعض الطرق البسيطة
12:00 | 2022-08-10
الصواعق... هل تؤثر على صحة الانسان؟
11:00 | 2022-08-10
بواسطة هذا العلاج... شفاء رابع شخص في العالم من "الإيدز"
10:00 | 2022-08-10
في هذه الحالة... النساء أقل عرضة للاصابة بالسرطان
08:00 | 2022-08-10
الأسنان الصفراء مزعجة... تعرّف لأسباب ظهورها بالتفاصيل
فيديو
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
11/08/2022 06:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
11/08/2022 06:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
11/08/2022 06:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact