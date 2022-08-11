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صحة
فوائد مذهلة لتناول البابونج الساخن.. تعرف عليها
Lebanon 24
11-08-2022
|
02:00
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كشفت دراسة طبية بريطانية، أن تناول شراب البابونج الساخن بانتظام يساعد على الحماية من كثير من الأمراض الخطيرة، وبالتالي يؤدي إلى إطالة العمر.
وجاء في الدراسة التي قامت بها "اللجنة الاستشارية الطبية للشاي"، أن الطريق إلى طول العمر محفوف بالمخاطر، وأن الأمراض المزمنة كامنة في كل زاوية، محذرة من أن الخطر الأكبر هو أمراض القلب والشرايين التي تعتبر السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، بحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.
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كما قالت إنه "مع ذلك يمكنك بناء حاجز ضد أمراض القلب عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية، ومن أهم هذه القرارات هو تناول شراب البابونج، وهو شاي عشبي شهير مصنوع من أزهار البابونج الأصلية".
وأضافت أن "المراجعة البحثية الجديدة وجدت أن البابونج يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تعد من أخطر الأمراض، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة"، موضحة أن "هذا الشراب يمكن أن يقلل بشكل كبير من الكوليسترول، ويساعد على تحسين مستويات الجلوكوز والأنسولين والدهون في الدم".
وأردفت أن ذلك مهم جدا لأن ارتفاع مستويات الكوليسترول والجلوكوز هما نذير لأمراض القلب، مبينة أن المراجعة شملت تقييم ثلاثة أنواع من شاي الأعشاب، وهي البابونج وشراب الورد الساخن والنعناع.
وأفاد الدكتور جيل جينكينز المشارك في الدراسة بأن "النتائج الإجمالية من مراجعة التجارب وجدت أن البابونج يمكن أن يعالج قلة النوم والقلق، ويمكن أن يحسن بشكل غير مباشر وظائف المخ على الرغم من أن التأثير الفوري للبابونج هو التهدئة دون أي تأثير على الذاكرة".
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