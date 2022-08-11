فوائد مذهلة لتناول البابونج الساخن.. تعرف عليها

كشفت دراسة طبية بريطانية، أن تناول شراب البابونج الساخن بانتظام يساعد على الحماية من كثير من الأمراض الخطيرة، وبالتالي يؤدي إلى إطالة العمر.



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كما قالت إنه "مع ذلك يمكنك بناء حاجز ضد أمراض القلب عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية، ومن أهم هذه القرارات هو تناول شراب البابونج، وهو شاي عشبي شهير مصنوع من أزهار البابونج الأصلية". وجاء في الدراسة التي قامت بها "اللجنة الاستشارية الطبية للشاي"، أن الطريق إلى طول العمر محفوف بالمخاطر، وأن الأمراض المزمنة كامنة في كل زاوية، محذرة من أن الخطر الأكبر هو أمراض القلب والشرايين التي تعتبر السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، بحسب صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.كما قالت إنه "مع ذلك يمكنك بناء حاجز ضد أمراض القلب عن طريق اتخاذ قرارات غذائية صحية، ومن أهم هذه القرارات هو تناول شراب البابونج، وهو شاي عشبي شهير مصنوع من أزهار البابونج الأصلية".