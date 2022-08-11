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صحة
فيروس لانجيا الجديد في الصين.. هذه آخر المعلومات عنه
Lebanon 24
11-08-2022
|
08:00
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أصيب أكثر من 30 شخصا في الصين بفيروس تم تحديده حديثا من نفس عائلة فيروسي "نيباه" و"هندرا" القاتلين.
وذلك، على الرغم من عدم وجود دليل على أن العامل الممرض يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه تم اكتشاف الفيروس، المسمى لانجيا، بفضل نظام الكشف المبكر للأشخاص المصابين بالحمى ممن خالطوا حيوانات حديثا في شرق الصين.
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ومن بين أعراض الإصابة بهذا الفيروس التي ظهرت على المصابين، ومعظمهم من المزارعين، التعب والسعال وفقدان الشهية والآلام ، مع العديد من تشوهات خلايا الدم وعلامات تلف الكبد والكلى.
ولم تسجل بعد أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس الجديد.
(العين)
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